Furtou grade de casa no Jardim Canaã e foi pego pela GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu uma denúncia de que estava ocorrendo um furto em uma residência em construção no Jardim Canaã, na sexta-feira, dia 27.

A equipe foi ao local e populares reafirmaram que um rapaz havia entrado em uma casa que está terminando de ser construída e furtou uma grade que seria instalada. Durante patrulhamento, os GCMs obtiveram êxito em localizar o homem ainda com a grade. Questionado, ele confessou o furto e mostrou o local.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde o delegado tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão em flagrante por furto. O proprietário do local foi localizado e o autor do furto permaneceu preso à disposição da Justiça.

Participaram da ocorrência os GCMs Gonçalves, Toneto, Cruz e Conrado.