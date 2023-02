Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Sebastião Pereira Toledo, aos 87 anos de idade, no dia 1° de fevereiro. Deixou a esposa Nair de Paula Toledo; os filhos Rosângela, Lauricéia, Paulo, Laíde, Valdir, Marilene, Elisene e Elisângela; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 02 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Carlos Donizete Rodrigues, aos 64 anos de idade, no dia 30 de janeiro. Deixou a esposa Maria Luiza da Costa Rodrigues; os filhos Maicon, Regiane, Janaína e Andressa; a nora Alessandra; genros e netos. Foi sepultado no dia 30 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Regina Celina de Melo, aos 78 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Deixou os filhos Maria das Graças, Josivaldo, Josemar e Jorge; o genro Toshia e as noras Maria, Lúcia e Fernanda; os netos Keiko, Erika, Denise, Rafael, Stefani, Tamires, Jorge Victor e Letícia; e os bisnetos Pedro, Gabriel, Mateus, Théo, Tauane, Pérola e Miguel. Seu corpo foi cremado no dia 28 de janeiro, em Ribeirão Preto.

Faleceu Ricardo Alexandre Felício, mais conhecido como Nigéria, aos 43 anos de idade, no dia 1º de fevereiro. Deixou a mãe Terezinha Rocha de Jesus; a esposa Elisângela; os filhos Gabriel e Gabriela; irmãos, netos e enteados. Foi sepultado no dia 3 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Terezinha América da Conceição Marcelo, aos 89 anos de idade, no dia 27 de janeiro. Deixou o marido, filhos, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 27 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Apparecida dos Santos Prado, aos 92 anos de idade, no dia 26 de janeiro. Deixou o filho Paulo do Prado; a nora Neloí dos Santos do Prado e a neta Letícia dos Santos do Prado. Foi sepultada no dia 27 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

