Início das aulas no prédio da escola Flávio Iared ainda é uma incógnita

Algumas escolas de Vargem Grande do Sul já iniciaram o ano letivo de 2023. As escolas que ainda não o fizeram, retomam o estudo nesta segunda-feira, dia 6.

Os colégios e escolas particulares foram os primeiros a voltarem das férias. No Colégio Vitória, o ensino infantil retornou para o ano letivo de 2023 no dia 25 e o fundamental voltou uma semana depois, nesta segunda-feira, dia 30. Assim, os 85 alunos matriculados já estão estudando.

O espaço criança da Escola D. Pedro II, com cerca de 70 bebês, retornaram das férias na segunda. Já a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, um total de 700 alunos, voltam para a escola nesta segunda, dia 6.

No Colégio Externato, há aproximadamente 280 alunos, que retornaram à escola na segunda-feira, dia 30. Os alunos do Colégio Novaera também retornaram na segunda. No local, há uma média de 140 alunos. No COC, as aulas também retornaram na segunda, dia 30.

As aulas nas escolas da Rede Estadual voltaram nesta sexta-feira, dia 3. Assim, os 427 alunos do Benjamin Bastos, os 530 do Alexandre Fleming, os 428 do Gilberto Giraldi, os 465 do Achiles Rodrigues e os estudantes no José Gilberto, já retornaram à escola. O primeiro dia, contudo, foi dia de acolhimento aos estudantes.

Na Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul, as aulas tiveram início na quarta-feira, dia 1º. Há 554 alunos na escola, entre os períodos matutino e noturno.

As aulas na rede municipal de ensino também retornam na próxima segunda-feira, dia 6, para o ensino infantil. Segundo o informado pela prefeitura em janeiro, a rede municipal conta com 631 crianças matriculadas em creches, 796 alunos na Educação Infantil e 2.057 alunos no Ensino Fundamental I, totalizando quase 3.500 alunos matriculados.

Aulas na Flávio Iared é uma incógnita

O início das aulas na escola Prof. Flávio Iared, localizada no Jardim Fortaleza, que será a maior da rede municipal e contará com ensino integral, estava previsto para este mês. Segundo a prefeitura, a escola atenderá a demanda de alunos que residem nos bairros próximos, como Jardim Fortaleza, São Lucas e Vila Polar.

Os alunos matriculados na escola retornam às aulas apenas no dia 13, porém eles vão iniciar o ano letivo na EMEB Darci Troncoso Peres de Carvalho, no Jardim Fortaleza, uma vez que a prefeitura ainda não tem previsão de quando a Escola Flávio Iared abrirá as portas para receber os alunos.

Em janeiro, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou ao jornal que a inauguração deveria ocorrer em fevereiro, uma vez que a previsão para o término da obra seria o final de janeiro, embora as chuvas pudessem atrapalhar o progresso da obra.

Segundo o explicado pelo prefeito, a obra deveria ter sido entregue no final de dezembro e a previsão do engenheiro responsável é entregar a escola ainda no final deste mês.

Como após a obra a prefeitura tem que equipar a escola com lousas e móveis, que já estão sendo comprados, o prefeito acredita que pode acontecer um pequeno atraso nos planos, o que não prejudicará as crianças, uma vez que continuarão estudando onde estão hoje.

A obra da escola teve início no final da gestão do mandato anterior do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e foi paralisada em 2013, na gestão do ex-prefeito Celso Itaroti (PTB). A obra foi reiniciada em janeiro de 2019, no primeiro ano do atual mandato do prefeito Amarildo.

Preocupação

O jornal tem sido procurado por pais e mães preocupados com as aulas na escola Flávio Iared, que também estão lamentando sobre o assunto em grupos de discussão sobre a cidade nas redes sociais.

A maior queixa foi que os filhos haviam sido matriculados na nova escola, mas os responsáveis ainda não haviam recebido informações sobre o início das aulas.