Sessões ordinárias da Câmara Municipal retornam na terça, dia 7

A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de 2023 será na próxima terça-feira, dia 7, às 19h30. Com início em 2021, as sessões seguem com transmissões pela Internet, onde a população pode acompanhar as reuniões ordinárias, extraordinárias e também as audiências públicas pelo perfil da Câmara no YouTube, buscando por Câmara Vargem Grande do Sul na barra de pesquisa.

O advogado Valter Luís de Mello foi o assessor da presidência no último mandato, no qual o vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB) foi o presidente. Valter segue como assessor da presidência durante o mandato do vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB).

À Gazeta de Vargem Grande, o atual presidente da Câmara adiantou alguns assuntos que serão pautados ao longo deste ano. “Continuarei as reuniões com os diversos setores profissionais, procurando entender suas demandas e ver onde o poder público pode ajudar. Irei pautar a concessão dos dois velórios municipais e terminal rodoviário”, disse.

“Pretendo substituir os inúmeros papéis do legislativo, por computadores. Trazendo economia e modernidade para a câmara. Não será pautada a revisão geral anual do subsídio dos vereadores”, completou.

Além disso, Guilherme explicou que será feito uma agenda com convocações dos prestadores terceirizados da prefeitura: saúde, merenda escolar, limpeza, entre outros.

Também será realizada, conforme explicou, uma convocação com diretores da Elektro para tratar das podas de árvores, em situações que a vegetação atinge a rede elétrica, e outros assuntos relacionados à companhia. “Pautar a volta de campeonatos interbairros de futebol de salão. E em março retornarei com as reuniões de bairro, a fim de ouvir as demandas das população e conhecer os problemas da cidade”, pontuou.

“Vou pautar a questão novamente do kit lanche para os pacientes da saúde que fazem tratamento em cidades de fora. Reunião com o advogado das professoras para tratar do piso do magistério”, ressaltou.

O presidente da Câmara ainda comentou que será pautada junto ao Chefe do Executivo a volta da Festa da Batata e calendário de shows na Represa Eduíno Sbardellini.

Presidente da Câmara fala sobre os planos para este ano. Foto: Gazeta