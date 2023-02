Suspeito de matar companheira se entregou em Vargem

O homem suspeito de ter matado a companheira em Santa Bárbara d’Oeste (SP) no dia 22 se entregou à polícia na manhã de terça-feira, dia 31, em Vargem Grande do Sul. A mulher foi morta a facadas.

De acordo com o portal de notícias G1, a vítima e o autor tinham uma relação há cerca de um ano e meio. Na noite do crime, a Guarda Civil Municipal foi acionada para a casa deles, no bairro São Francisco, após receberem uma comunicação referente a uma briga de casal. No local, a vítima já tinha sido esfaqueada.

Rafaela Cristina Barroso da Silva tinha 25 anos. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima recebeu pelo menos sete facadas nos braços, tórax e cabeça.

O homem fugiu do local usando o carro da vítima, que depois foi encontrado batido em uma árvore, ainda no bairro São Francisco, abandonado. Ele não tinha sido encontrado desde então, mas se entregou em Vargem.

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas apuraram que o casal se desentendeu neste domingo e em seguida o homem esfaqueou a vítima. Durante o registro da ocorrência, o irmão da vítima foi até a Polícia Civil e relatou que o casal mantinha relacionamento há cerca de um ano e meio, e que tinha uma filha de 10 meses. Ele relatou que o autor tinha ciúmes excessivos da mulher e que o relacionamento sempre foi conturbado.

Ainda conforme o irmão da vítima, as brigas se tornaram mais frequentes após o nascimento da filha. O homem já tinha sido preso por lesão corporal e ameaça contra a vítima em agosto do ano passado, segundo o BO, mas eles reataram o relacionamento. O caso foi registrado como feminicídio consumado e segue em investigação pela Polícia Civil.