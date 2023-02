Univesp abre inscrições nesta segunda

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, às 10h, as inscrições para 25.440 vagas do Vestibular anual 2023, destinadas a 420 polos, de 366 municípios (capital, interior e litoral). Em Vargem Grande do Sul, serão 45 vagas para o Polo, que funciona na sede da antiga escola Gilda Bastos.

As inscrições terminam no dia 30 de março, às 23h59, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br. A prova (objetiva e redação) será no dia 28 de maio, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 19 de maio. O início das aulas está previsto para o final de julho de 2023.

Inscrições

O custo da inscrição é de R$ 51,75. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais. Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2020, 2021 e 2022, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final.