Gente e Fatos

Piscida

Nesta segunda-feira, dia 6, Piscida Dutra comemora seu aniversário junto ao marido Cassinho, as filhas Dani e Bela, do genro Breno e dos netos, Gabriel e Luiza, da tia Lu, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Toninho

O advogado Luís Antônio Felipe, conhecido Toninho Pierin comemorou seu aniversário no último domingo, dia 29, quando recebeu os parabéns de Sueli, Fernanda e Murilo, amigos e de sua família. Foto: Arquivo Pessoal

Letícia

A nutricionista Letícia Bruno Scolari brindou a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 3, quando recebeu os parabéns do marido, dos pais, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Nascimento de Luca

Alegrando ainda mais o lar da família, há um mês Luca Treviño Kemp nasceu em Tampico no México. Filho da engenheira civil Diane Mesquita Kemp e do desenvolvedor de software Fabian Treviño Martínez e irmão da Olivia Maria, Luca nasceu no dia 3 de janeiro. Seu nascimento também alegrou os avós Maria do Carmo Mesquita, Éden Kemp Filho e Martha Treviño Martínez. Foto: Arquivo Pessoal

Marisa e Totonho

A professora Marisa Cavalheiro completou 80 anos de idade no último dia 27, e na terça-feira, dia 7, é a vez de seu marido, o empresário e ex-vereador Luiz Antônio Ribeiro Cavalheiro celebrar a chegada dos seus 83 anos. Os cumprimentos ficam por conta dos filhos Marco e Márcia, dos netos Flávia, Luiz Antônio, Vitor, Rafaella, Marcella e Isabella, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Edson Nicolau

O arquiteto Edson Marini Nicolau Júnior celebra a chegada dos seus 33 anos neste domingo, dia 5, quando recebe as felicitações dos pais Regina e Edson, do irmão Guilherme e especialmente, do filho Gabriel. Foto: Arquivo Pessoal

Ivanildo

O empresário Ivanildo da Costa dos Santos, da Mecânica Costa, troca de idade nesta segunda-feira, dia 6, recebendo os parabéns da esposa Sônia e dos filhos Gabriela e Bruno. Foto: Arquivo Pessoal

Mario

Mario Poggio Junior, analista de contratos pleno na Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo – AFPESP, comemora seu aniversário neste sábado, dia 4, recebendo o carinho da esposa Rosana Márcia e da filha Thaís Cristine. Foto: Arquivo Pessoal

Luís

O arquiteto e urbanista Luís Henrique Galbier festeja a chegada dos seus 30 anos neste domingo, dia 5, recebendo os parabéns dos pais Maria e Luís Antônio, do irmão Bruno, da cunhada Leisiane e do afilhado Brayan. Foto: Arquivo Pessoal

Enlace de Giulia Marti Daud e Marco Antônio Bortolozo Jr.

O mecânico Marco Antônio Bortolozo Júnior da mecânica Bortocar e a administradora Giulia Marti Daud Bortolozo uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia celebrada no último sábado, dia 28, na Igreja Santa Cecília pelos padres Celso Brás e José Carlos Melchiori. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados no Buffet Espaço Varanda seguindo em viagem de lua-de-mel em um Cruzeiro. Marco é filho de Lucimari G. A. Bortolozo e Marco Antônio Bortolozo, e Giulia é filha de Silvana C. Marti Daud e Paulo César Daud. Fotos: Falcão Foto & Arte

Casamento de Maria Estela Madrini Pereira e Diogo Antônio Martins

O enlace matrimonial da esteticista Maria Estela Madrini Pereira Martins e do técnico em manutenção sênior Diogo Antônio Martins foi celebrado no dia 14 de janeiro, na Igreja Matriz de Sant’Ana pelo padre Eduardo. Após a cerimônia, Maria Estela e Diogo recepcionaram seus convidados no Buffet Espaço Varanda. A noiva é filha de Vanderlei Bueno Pereira e Maria Amabile Madrini Pereira, e o noivo é filho de Derci Nicolau Martins e Ivanildo Martins – já falecido. Fotos: Feliza

Maria Clara e Manuela Bedin Xavier

Trazendo ainda mais alegria para a família, a pequena Maria Clara Bedin Xavier nasceu na quarta-feira, dia 25 de janeiro. Filha de Thais e Fernando Xavier, Maria Clara é a irmãzinha caçula da Manuela e de Arthur e neta de Giovana e Canário pelo lado materno, e de Arlete e Carlos pelo lado paterno. E na segunda-feira, dia 30, Manuela Bedin Xavier festejou seu 9º aniversário e recebeu também os mimos de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Bodas de Ouro de Kátia Misurini e Nélson Vieira

A funcionária pública aposentada Kátia Maria Misurini Vieira e o investigador de polícia aposentado Nélson Vieira celebraram seu aniversário de casamento no último domingo, dia 29, na chácara da Malu. Os cumprimentos ficaram por conta dos filhos Denise Misurini, Daniela, Douglas, Denise Vieira, Davi e Davislei, dos netos e bisnetos. Foto: Arquivo Pessoal

Bruna Lindolfo

A técnica em enfermagem Bruna Renata Lindolfo comemora o dom da vida neste sábado, dia 4, junto aos filhos Alisson, Dhavy e Arthur. Foto: Arquivo Pessoal

Argemira de Lima Canato

O aniversário de dona Argemira de Lima Canato foi comemorado no último domingo, dia 29, na chácara Canaã, onde recebeu todo o carinho dos filhos Lairce, Zelinda, Sirlei, Luís, Ilson e Lúcia, dos netos Fabiano, Aline, Pâmela, Maicon, Caíque, Camiriam, Camilo, Maria Clara, Bruno, Lucas e Monize, dos bisnetos Breno, Manuella, Pedro, Arthur, Bento, Lorena e Davi, dos genros Ângelo e Pedro e das noras Cleusa e Bianca. Foto: Angelino Jr.

Lídia

Em São Sebastião da Grama, a gestora municipal de assistência social Lídia Maria Trevisan Sordili comemora a passagem do seu aniversário na sexta-feira, dia 10, quando recebe os cumprimentos do marido Ricardo, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Paulo

O ex-funcionário municipal Paulo França aniversariou na quinta-feira, dia 2, quando recebeu os cumprimentos da esposa Mercedes, dos filhos Fábio e Aniele, dos pais Palmira e José, dos netos Kaique e Júlia, dos irmãos, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Leandro

O professor Leandro Margoto de Oliveira brinda a passagem do seu aniversário na quinta-feira, dia 9, quando recebe as felicitações da mãe Dôra, do irmão Lucas e do avô Antônio. Foto: Arquivo Pessoal

Welington

Na quinta-feira, dia 9, Welington Renan Gonçalves celebra a mudança de idade e recebe as felicitações do pai Reinaldo e demais amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Vera Lúcia

Vera Lúcia Guerts Fontão Sales comemora seu aniversário de 61 anos neste sábado, dia 4, recebendo o carinho do marido Sebastião, dos filhos Lúcia, Luciana, José Augusto e Ana Luiza, dos genros Tony, Renato e Luiz Vinicius e dos netos Otávio, Alberto, Guilherme, Bruno, Felipe e Fabrício. Foto: Arquivo Pessoal

Eliseu

Eliseu Augusto Garrido troca de idade na sexta-feira, dia 10, quando recebe os cumprimentos da esposa Janete e do filho Othavio. Foto: Arquivo Pessoal

Maria da Conceição

No último domingo, dia 29, Maria da Conceição Mamede Rega comemorou seus 97 anos e recebeu os cumprimentos dos filhos Aniello e Giovana, do genro, da nora, dos netos e dos bisnetos Ana Luiza, Manuela, Isabele, Alice, Arthur, Beatriz, Maria Clara e Alana. Foto: Arquivo Pessoal

Cláudia

Cláudia Mortais brinda a chegada da nova idade na terça-feira, dia 7, quando recebe as felicitações do marido dr. Guilherme, dos filhos Maria Luiza e Lorenzo, dos familiares, amigos e colegas de trabalho da Escola Nair Bolonha. Foto: Arquivo Pessoal

Michele

Michele da Silva Cordeiro de Freitas brinda a chegada da nova idade neste sábado, dia 4. A frente dos cumprimentos estão os filhos Ysadora, Arthur e Otávio, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ramazotti

José Geraldo Ramazotti brinda a chegada da nova idade na quinta-feira, dia 9, quando recebe os parabéns do filho João Pedro e dos muitos amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Jhenifer

Jhenifer Mesquita Fábio Domingos celebrou seu aniversário na quinta-feira, dia 2, quando recebeu as felicitações do marido Edielson, da mãe Priscila e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Maria

Em Connecticut nos EUA onde reside, a professora Maria Milanez-Miller comemora a chegada dos seus 44 anos neste sábado, dia 4, ladeada pelo carinho do marido Jeff e da filha Angelina. Foto: Arquivo Pessoal