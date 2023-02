A educação em Primeiro Lugar

Nesta última semana, algumas escolas de Vargem Grande do Sul já iniciaram o ano letivo de 2023. Aquelas que ainda não o fizeram, devem retomar às aulas na próxima segunda-feira, dia 6. Este é um ano letivo de muita expectativa para os estudantes, diretores de escolas e professores, uma vez que os alunos das escolas municipais, estaduais e privadas devem deixar as perdas sentidas pela pandemia da Covid-19 no passado.

Os últimos anos foram críticos para a Educação e, em um abre e fecha de escola, os alunos precisaram reaprender a estudar e, não menos importante, os professores se viram obrigados a reinventar o modo de ensino. De acordo com a pesquisa C6 Bank/Datafolha divulgada no início de 2021, quatro milhões de estudantes brasileiros com idades entre 6 e 34 anos abandonaram os estudos em 2020.

No final de 2021, após quase dois anos de pandemia, um estudo mostrou que os alunos da rede estadual haviam aprendido apenas 45% do esperado.

Um Estudo da Datafolha realizado em julho de 2022 com mil jovens entre 15 e 29 anos mostra que 61% dos entrevistados acreditam ter sofrido perdas irreparáveis em sua jornada de aprendizagem. Para os alunos, futuros foram destruídos e, agora, precisam ser refeitos.

Assim, os quase 8 mil alunos de Vargem Grande do Sul, entre creche e ensino médio das redes estaduais, municipais e escolas particulares, estão recebendo, em primeira mão, uma chance real de reescrever o caminho, que foi interrompido por perdas duras e sofridas desde o início da pandemia.

Com a Covid-19 dando uma trégua, a Prefeitura Municipal, o Estado de São Paulo e o Governo Federal podem focar nas necessidades dos estudantes e viabilizar meios para que a educação volte a ficar em primeiro lugar.