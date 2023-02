Censo será revisado

Após as divulgações preliminares do Censo de 2022, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) se mostrou indignado com o apontamento de estagnação no crescimento populacional de Vargem Grande do Sul nos últimos 10 anos. O prefeito havia informado que recorreria junto à Justiça para rever o trabalho feito pelos recenseadores. Na última semana, ele informou que o censo será revisado.

Romaria 2023

Na última segunda-feira, dia 30, aconteceu a segunda reunião para organizar a edição da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana de 2023. O evento, que é um dos mais tradicionais de Vargem Grande do Sul, começou a ser organizado desde o meio de janeiro, quando a primeira reunião da Comissão Organizadora aconteceu. Os preparativos para a romaria em louvor à padroeira da cidade estão sendo discutidos e o evento está previsto para acontecer no último domingo de julho, no dia 30.

Não atenderam

O prefeito pontuou que durante o trabalho dos recenseadores em 2022, moradores não foram encontrados em dezenas de residências. Devido a este motivo, as equipes farão uma revisão no trabalho desenvolvido e se o morador não for encontrado os recenseadores deixarão um comunicado preenchido com contato telefônico de WhatsApp para retorno e conclusão da entrevista. Aqueles que não responderam ao Censo, podem agendar um dia e horário para receber o recenseador em sua residência.

Convocação

Os filiados do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) foram convocados para comparecerem na Convenção Municipal, a fim de eleger os membros do diretório da cidade e suplentes, delegados e suplentes à Convenção Estadual e dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Ética e Disciplina. A convenção será realizada no próximo sábado, dia 11, das 8h às 10h, no prédio da Câmara Municipal.

Visita

O ex-instrutor do Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul, o Subtenente Alexandre Soares Mariano e o atual Instrutor, Subtenente Alexsandro de Oliveira Silva, compareceram ao gabinete do Chefe do Executivo Amarildo Duzi Moraes (PSDB) na última semana. O Subtenente Alexandre mora no Rio Grande do Sul e está trabalhando no Nordeste, mas fez uma visita à cidade durante as férias. O Subtenente Oliveira é do Rio Grande do Norte, trabalhou em Brasília e desde agosto é o Instrutor do Tiro de Guerra de Vargem.