Acidente em frente ao motel Guatambu deixa vários feridos

Um acidente acabou de acontecer por volta das 10h20 na Sp 215 que liga Vargem Grande do Sul a Casa Branca, próximo ao Motel Guatambu, envolvendo uma caminhonete que puxava uma carretinha com dois cavalos e uma van da Prefeitura de Tambaú que transportava cinco pessoas.

Segundo apurou o jornal Gazeta de Vargem Grande a carreta que ia sentido Casa Branca teve a roda desprendida e acabou colidindo com a van que vinha no sentido contrário. Não houve vítima fatal e os feridos foram socorridos pela Guarda Municipal e SAMU sendo atendidos no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

A polícia rodoviária esteve presente fazendo seu trabalho e orientando o trânsito. Com relação aos animais, o jornal apurou que eles também sofreram ferimentos, ficando sob os cuidados de seus donos.

Maiores informações em breve

Fotos: Reportagem