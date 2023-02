Festa do Milho começa neste sábado, dia 11

Neste final de semana acontece a 15ª Festa do Milho e o 11º Festival de Música Sertaneja, organizados pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Os eventos iniciam neste sábado, dia 11, a partir das 20h, e seguem no domingo, dia 12, das 14h às 19h30, na Praça da Matriz.

A população vargengrandense e os visitantes poderão saborear vários pratos à base de milho verde preparados pelas entidades assistenciais: APAE com as panquecas; Associação Beneficente Dom Bosco com bolinho cabelo de anjo; Sociedade Humanitária com bolo de milho; Associação Lucas Tapi com coxinha de milho e macarrão no pote; Paróquia Sant’Ana com fricassê e o cural; Paróquia Santa Luzia com a polenta de milho com molho; Casa de Passagem Heitor A. Fontão com pastel e beijinho de milho; Comissão da Via Crucis e Cristo Redentor com milho cozido, sorvete e pamonha e Escoteiros Curumins da Mantiqueira com polenta frita.

A animação deste sábado fica por conta da dupla André & Thiago, com apresentação da Orquestra de Viola Pérola da Mantiqueira. No domingo, dia 12, o evento conta com apresentação de Alessandra Araújo e encerramento com a dupla sertaneja Mococa e Paraíso.

Durante a Festa do Milho também será realizado o 11º Festival de Música Sertaneja, conhecido nos meios sertanejos e que atrai concorrentes de outros estados.

Na terça-feira, dia 7, a estrutura começou a ser montada na Praça, a fim de receber milhares de vargengrandenses. Na quinta, as tendas foram erguidas e na sexta pela manhã, o Departamento de Cultura e Turismo já estava enfeitando o local para receber a população.