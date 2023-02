Apae realiza Pré Carnaval

Assim como nas últimas edições, o Pré Carnaval 2023 em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul foi bastante prestigiado. O tradicional evento aconteceu no último sábado, dia 4, das 16h às 0h, no Residencial Parque das Macadâmias, na estrada que liga Vargem a Lagoa Branca.

O buffet do evento teve comida de boteco com o consumo livre. As bebidas e drinks foram vendidos à parte. Na ocasião, as atrações animaram os participantes.

O grupo Si Tivesse Dó realizou uma roda de samba que colocou os presentes para dançar. A banda PopMix apresentou os melhores sucessos da atualidade. O destaque da noite foi a apresentação da bateria de ouro Asas Show, com a presença das passistas. Para encerrar a noite com chave de ouro, Dj Marcelo Milan subiu ao palco.

A Diretoria da APAE agradeceu a todos os envolvidos, em especial ao Rotary Club, ao Residencial Parque das Macadâmias, aos patrocinadores que apoiaram e a todos que prestigiaram o evento. Confira alguns cliques registrados pela reportagem da Gazeta de Vargem Grande.