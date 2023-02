Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu João Cláudio Rovani, aos 78 anos de idade, no dia 08 de fevereiro. Viúvo de Crélia Rovani; deixou os filhos Alessandra, Agnaldo, João Carlos e Daiana; e netos. Foi sepultado no dia 08 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Amabili Morarolli Botaccini, aos 85 anos de idade, no dia 07 de fevereiro. Viúva de Onofre Botaccini; deixou as filhas Maria Inês, Neusa e Ivete; os genros Augustinho e Donizette; os netos Marcelo, Marcos, Flora Cristina, Tatiane, Fernanda, Ana Lúcia e Maria Amélia; os bisnetos Paloma, Cecília, Germano, Helena e Clara; e as irmãs Edwirges e Lurdes. Foi sepultada no dia 08 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria das Graças de Olinda Evangelista, aos 43 anos de idade, no dia 04 de fevereiro. Deixou a mãe Maria de Lurdes; o pai Noé; o marido Leandro de Souza Silva; o filho Noa; e os irmãos Iranilda, Antônio, Valmir e Alderice. Seu corpo foi velado no Velório da Saudade e sepultado no dia 07 de fevereiro em Bom Jesus.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos da região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria Augusta Ferreira da Silva, aos 90 anos de idade, no dia 07 de fevereiro. Deixou os filhos João Carlos, Ailton, Fátima, Deuseli, Adelina, Silvia, Rosa e Antônia; netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 07 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Santina Aparecida Pivato Castoldo, aos 78 anos de idade, no dia 05 de fevereiro. Deixa a filha Rosana; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 06 de fevereiro. no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Margarida Galamba Pessini, aos 98 anos de idade, no dia 04 de fevereiro. Deixou os filhos Edna, Paulo e Ana Cláudia; genro, noras, netos, bisnetos e tataraneta. Foi sepultada no dia 05 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carlos Luís Teixeira, aos 71 anos de idade no dia 03 de fevereiro. Deixou a esposa Luci; os filhos Camila e Luís Carlos. Seu corpo foi cremado no dia 03 de fevereiro, em Ribeirão Preto.

Faleceu Luiz Antônio Angelini, aos 64 anos de idade, no dia 03 de fevereiro. Deixou a esposa Aparecida Donizeti Nepomuceno Angelini; os filhos Lucas e Mariana, os netos Manuela, Pedro e Matheus; genro e nora. Foi sepultado no dia 04 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em Itobi

Faleceu João Giacomini, aos 91 anos de idade, no dia 07 de fevereiro. Deixou a esposa Nair Preste Giacomini; os filhos Maísa, João Carlos e Cesira; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 07 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimento em Divinolândia

Faleceu Roberto Marques, no dia 7 de fevereiro, foi sepultado no dia 7 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

João Cláudio

Maria Amabili

