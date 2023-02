Jita Kyoei celebra 10 anos

Em 2023, a Associação Jita Kyoei completa 10 anos de existência. E para comemorar essa marca histórica para o Judô Jita Kyoei e seus atletas, a equipe prepara várias atividades durante este ano, que serão como um marco para os Judocas.

“Temos o objetivo de realizar quatro grandes eventos de judô este ano, que juntos atenderão mais de 400 judocas de toda a região. Dentre eles estão Copa Regional Infantil de Judô, o tradicional Kangueiko, treino de inverno e o Torneio Absoluto Jita Kyoei, enfim, serão muitas novidades e muito trabalho”, comentou o sensei Marco Lodi, fundador do Grupo Jita Kyoei.

Uma das novidades previstas para o início deste ano, será o lançamento da nova logomarca da Associação Jita Kyoei. Segundo explicou Marco, a atual logo será aposentada em homenagem a tudo que representou nos seus 10 anos de existência e uma nova logo será usada pelos atletas e senseis a partir de 16 de fevereiro deste ano.

“Uma das mais importantes ações de 2023 foi a participação dos Judocas Jita Kyoei no Treino de Aniversário de 80 anos do sensei Mitsuhiza Matsuo, icônico professor de judô do Clube de Judô de Poços de Caldas, que teve e tem enorme influência na formação de inúmeros Judocas do Estado de São Paulo e de Mias Gerais e é um dos patronos da Associação Jita Kyoei”, comentou Marco.

De acordo com Marco, os atletas foram incentivados a criar algumas opções de logo para a associação. O lançamento da nova logomarca Jita Kyoei, será dia 16 de fevereiro em todos os núcleos do Judo Jita Kyoei.

Confira em nosso site as opções do novo logo enviada pelos alunos.

A atual logomarca da Associação Jita Kyoei