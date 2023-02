PM de Vargem recebeu viaturas

Duas viaturas novas foram entregues à Polícia Militar de Vargem Grande do Sul no mês de janeiro. Os veículos foram destinados à cidade pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, sendo uma delas para o patrulhamento rural modelo Ford Ranger.

À Gazeta de Vargem Grande, o sargento Rodrigo Keniti, atual comandante da PM, falou sobre os veículos recebidos. “As viaturas chegam para melhorar o policiamento em nossa cidade, com o foco principalmente na área rural, que também é muito visada pelos criminosos”, disse. Segundo ele, as viaturas vão de encontro às necessidades da população. “Em nosso planejamento operacional contaremos com o apoio do policiamento na área rural, sem deixar a área urbana em segundo plano”, completou.