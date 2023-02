Tênis Clube realizará Carnaval

A comemoração do Carnaval na cidade ficará por conta do Tênis Clube, uma vez que nem a Prefeitura Municipal e nem a Sociedade Beneficente Brasileira (SBB) vão realizar a festa na cidade este ano.

Na sexta, dia 17, a música da festa ficará por conta de Davi Urbano, com apresentação dos bloquinhos das crianças do ballet, a partir das 19h.

No sábado, dia 18, Orivaldo & Jonas prometem animar os presentes a partir das 20h30. No domingo, dia 19, a festa inicia às 16h, com apresentação de Débora Tortelo. Na segunda, dia 20, Fernando Capiteli se apresenta às 20h30. Na terça, dia 21, Eurico e Ernani sobem ao palco às 16h.

A entrada de sócios é franca. Não sócios até 11 anos não pagam, de 12 a 17 anos pagam R$ 15,00 e, acima de 18, R$ 20,00.