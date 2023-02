Vargem não terá Carnaval de rua este ano

Sem carnaval de rua ou o carnaval na Praça da Matriz que aconteceu em anos anteriores e atraiam milhares de pessoas, sem desfile de blocos ou qualquer manifestação cultural de uma das maiores festas populares do país e também com o fim dos saudosos carnavais que aconteciam nos principais clubes da cidade, os foliões que quiserem pular carnaval de rua, precisarão ir à outra cidade.

Em entrevista concedida à Gazeta de Vargem Grande no início de janeiro, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) já havia afirmado que o Carnaval em 2023 estava fora de cogitação, devido a outras prioridades, como por exemplo, a situação do Hospital e a alta nos custos nesta época.

“O que normalmente custaria R$ 100 mil, no Carnaval é R$ 500 mil. Gostaria de fazer, mas nessa situação do Hospital não será possível, então infelizmente esse ano não tem possibilidade”, disse.

Com a comemoração se aproximando, o jornal entrevistou algumas pessoas para saber se são a favor ou contra a realização do carnaval de rua na cidade.

Bárbara Helena de Paula, de 20 anos, é a favor de não ter comemoração de Carnaval na cidade. “Eu acho muito bom não ter, pois ainda tenho medo de festas com aglomerações por causa da Covid-19 e também dos outros vírus que costumam ter nessa época”, disse.

Para Stefani Passoni, de 23 anos, a comemoração de carnaval deveria acontecer na cidade. “Nós estamos ficando sem opções de lugares ou festas para as pessoas se divertirem, então acho que deveria ter carnaval sim”, comentou.