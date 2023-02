Vargengrandense ganha categoria do Prêmio Olho Vivo

O vargengrandense Júlio Druzian, de 45 anos, mora há mais de 10 anos no Rio de Janeiro e foi vencedor da categoria New Face Masculino no Prêmio Olho Vivo, do colunista Cláudio Alcântara. A premiação aconteceu no domingo, dia 5, no Graffith Hall, em Volta Redonda (RJ).

Júlio competiu com 73 indicados e venceu a categoria no voto popular na internet com 70,83%. O gerente comercial é da família Nicolau Brunetti, de Vargem Grande do Sul. Ele é filho de Silvia Nicolau Druzian, que faleceu em dezembro, e sua avó, Maria Haideé Multini Nicolau, que o criou, ainda reside em Vargem.

O principal objetivo do Prêmio Olho Vivo – Cláudio Alcântara é incentivar a profissionalização dos artistas, homenagear artistas profissionais, bem como ampliar as suas habilidades, além de revelar/destacar novos talentos, dar visibilidade e proporcionar reconhecimento. A premiação existe desde o início da década de 1990, quando era realizada por meio de jornal impresso. Na internet, começou em 2010.

Em seu vídeo de apresentação para os internautas, Júlio contou um pouco da sua história. “Tenho três filhos, Thays Druzian, Isabele Druzian e Vinícius Druzian. Desde a minha adolescência trabalho no comércio varejista, lojas de sapatos e vestuário. Sempre antenado na moda e nas tendências. Já realizei alguns trabalhos como modelo. Ainda existe muito preconceito sobre a idade, muitos acreditam que só jovens podem participar de casting, mas acredito que idade é apenas um número”, disse.

À Gazeta de Vargem Grande, Júlio contou como foi indicado para participar do concurso no ano passado, considerado o Oscar do Sul Fluminense. “O site do colunista Cláudio Alcântara é o mais famoso da região, ele faz a premiação todo ano e tem mais de 40 categorias. Eu fui indicado, o Cláudio me contatou perguntando se eu queria participar, mas eu fiquei meio na dúvida por já ter 45 anos, com filho de 23 anos, porque eu achava que jamais ia conseguir levar o título, já que teve 73 indicações”, comentou.

Júlio explicou que houve uma votação, onde ele e mais cinco homens foram escolhidos, tendo início o voto popular pela internet. “Eu comecei a pedir voto para os meus amigos, comecei a fazer os posts e aí eu estava competindo com meninos de 21 e 25 anos. O mais velho era eu. E aí eu peguei uma semana de votação intensa, teve mais de 4 milhões de acessos no site dele e aí eu fui ganhando disparado, o pessoal votando e aí eu ganhei como recordista.

“Esse foi o primeiro concurso que eu entrei para participar e foi uma surpresa muito grande, né? Porque eu era o único de São Paulo, do interior, inclusive, e os candidatos eram muito fortes, tinha muita gente bonita. Só que igual eu falei no meu vídeo da seleção, que existem muitos homens acima dos seus 40 anos que tem a sua beleza particular. A idade é apenas um número, mas a beleza reflete na alma”, completou.