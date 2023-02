Neste ano, mais exatamente em 18 de janeiro, o trabalho de Educação Especial em Vargem Grande do Sul completou 50 anos.

Para minha surpresa fui convidada pela Sra. Ana Márcia Pereira Sabino, diretora da APAE, para participar da primeira reunião dos professores e funcionários de 2023, no dia 1º de fevereiro. Isto porque fui a idealizadora do CPDEX, Centro de Proteção aos Desajustados e Excepcionais, entidade que se propôs, em 1973, a cuidar de alunos que em virtude de características próprias não encontravam lugar para desenvolver suas potencialidades nas classes comuns do município.

Mas, jamais poderia sonhar que o convite era, na verdade, uma homenagem.

Na presença do Sr. Júlio César dos Santos, presidente da APAE de Vargem Grande do Sul, e de todos os funcionários da obra fui alvo de tanto carinho e generosidade que aqueceu meu espírito e coração.

Sempre tive fé na humanidade embora através dos jornais e TV enfrente uma realidade que deixa muito a desejar.

Mas, pessoas especiais como aquelas que lá estavam nos revelam que nem tudo está perdido.

Exercem uma tarefa de grande valor atendendo aqueles que sem eles estariam marginalizados. Com o mesmo carinho e dedicação que a mim dispensaram.

Ao som do “Parabéns a Você”, juntamente com o presidente Júlio, cortamos um magnífico bolo, com velinhas douradas, que foi distribuído a todos que lá estavam.

Era um sonho que poucas pessoas tiveram a honra de sonhar.

As palavras a mim dedicadas pelo Sr. Júlio ainda vibram em meus ouvidos e coração. Muito obrigada!

À Marcinha, que organizou a homenagem, sempre generosa e sensível, nem tenho palavras pra formular um agradecimento adequado.

Desejo-lhe que um dia tenha a alegria que me proporcionou.

Deus lhes pague.



Maria Rosa Campos de Andrade