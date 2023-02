Idealizadora da APAE foi homenageada

A professora Maria Rosa de Andrade concebeu o CPDEX há 50 anos atrás

Foi uma homenagem singela, mas cheia de significado para a professora Maria Rosa Campos de Andrade, que em janeiro de 1973, teve seu sonho realizado ao ver que as crianças de Vargem Grande do Sul com dificuldades em aprendizagem, agora tinham uma escola especialmente voltada para elas. O sonho não foi concebido sozinho, também seu esposo, o dentista Francisco Thomaz Cintra de Andrade, já falecido, esteve junto desde os primeiros passos do então Centro de Proteção aos Desajustados e Excepcionais-CPDEX, sendo o primeiro presidente da entidade.

São ainda considerados fundadores da atual Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Vargem Grande do Sul, o empresário Anísio Abdalla e sua esposa, dona Candinha e o advogado José de Andrade e sua esposa Carmen. Grande incentivador da obra e imprescindível nos seus primeiros passos, o então prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, sendo as primeiras professoras, Rosa Adelina Ribeiro da Silva e Silene Gambaroto Fregini. As primeiras aulas foram dadas em uma sala de aula improvisada onde hoje funciona o prédio da Polícia Militar, no Jardim Pacaembu, junto à antiga Estação de Tratamento de Água (ETA).

O nome do empresário Anísio Abdalla também sempre será lembrado como um dos mais importantes na estruturação da entidade, sendo por muitos anos presidente do então CPDEX e responsável pela construção do atual prédio onde hoje está instalada a escola que cuida de mais de 100 alunos, que precisam de apoio muito especial e para tanto, requerem o trabalho de cerca de 40 profissionais, dentre professores, monitores, serventes, profissionais da saúde, da assistência social, secretária, motoristas, além da diretora e do coordenador da entidade.

Segundo contou a diretora Ana Márcia Pereira Sabino à reportagem do jornal, no dia 1º de fevereiro, quarta-feira, à noite, foi feita uma reunião na quadra da Associação, com a presença de toda a equipe que iria trabalhar no ano letivo de 2023. Como convidada especial, estava a professora Maria Rosa, que até então, não tinha conhecimento que seria homenageada.

A diretora Ana Márcia foi quem pensou na homenagem, uma vez que a entidade estava comemorando 50 anos de fundação e nada mais justo que prestar um tributo à idealizadora e fundadora da instituição. Ela foi apresentada aos novos funcionários e pode também se reencontrar com os mais antigos colaboradores do Associação.

Emocionada, Maria Rosa proferiu algumas palavras aos presentes, agradecendo as homenagens a ela prestada. Foi presenteada com um quadro feito pelos alunos da APAE e também recebeu flores, que foram entregues pela funcionária mais antiga da instituição, Aparecida de Lourdes Brollo Gindro, que há 35 anos trabalha no local. Maria Rosa retribuiu o gesto, entregando também uma flor à “Tia Cida”.

O atual presidente da APAE, Júlio César dos Santos, falou algumas palavras que emocionaram a homenageada, citando que hoje a sociedade vargengrandense e todos os alunos que são beneficiados pela Associação que preside, colhem os frutos que foram plantados há 50 anos pela professora Maria Rosa e demais fundadores do antigo CPDEX. Foi tirada uma foto com todos os presentes e um bolo comemorando os 50 anos de fundação da entidade foi cortado e servido aos professores e colaboradores da APAE.

Para a diretora Ana Márcia, foi uma homenagem singela e muito importante, principalmente para a professora Maria Rosa, que idealizou e contribuiu para a fundação da atual APAE. “A intenção é fazermos no transcorrer deste ano, uma festa em comemoração aos 50 anos de fundação da nossa Associação. A diretoria está nos apoiando e estamos pensando nos detalhes e na data a ser definida”, comentou Ana Márcia.

A festa deverá reunir vários segmentos da sociedade vargengrandense e também fundadores, familiares e membros das antigas diretorias que passaram pela entidade neste meio século de existência e dos relevantes serviços que a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais tem prestado à coletividade de Vargem Grande do Sul.