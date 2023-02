Oficina de Teatro da Prefeitura monta clássico do teatro brasileiro

A Oficina de Teatro mantida pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, em parceria com a Associação Cultural Quintal das Artes, está montando um clássico brasileiro do teatro infanto-juvenil. Uma das mais conhecidas peças de Maria Clara Machado, “A Bruxinha Que Era Boa” foi escolhida para ser a próxima peça produzida pelo grupo.

Os alunos e alunas da Oficina de Teatro estrearam em dezembro com grande sucesso durante a Semana Natalina, promovida pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo. A apresentação da peça “Um Conto de Natal”, baseada na obra de Charles Dickens, emocionou o grande público que esteve presente na praça da Matriz.

O elenco foi formado por Tânia Soares, Laura Dameto, Luiane Assis, Yasmin Barbier, Gaab Dominguetti, Júlia Gabriele, Vitória Carozi, Ycaro Mariano, Allana Trevisan, Ike Andrade, Isabela Maria, Vinícius Gomes, Sabrina Chiavegatto, Myara Gindro, Maria Rita Bedin e Lucas de Paula. A direção foi de Paulo Rocco, professor da Oficina de Teatro.

Agora esse elenco, somado a novas participações, prepara-se para contar ao público infantil e adulto a história de Ângela, uma bruxinha que se recusa a fazer maldades e a pressão que sofre das companheiras da escola de bruxaria apenas por ser uma pessoa diferente.

A peça deve estrear em breve em uma grande produção. Os ensaios acontecem no Espaço Mais Cultura, no Jardim Novo Mundo.

Além da Oficina de Teatro a Prefeitura mantém, também em parceria com o Quintal das Artes, a Orquestra Jovem, a Orquestra de Viola, a Oficina de Ballet e a Oficina de Canto. Todas as atividades são gratuitas para os aprendizes de todas as idades.