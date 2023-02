Os sonhadores e suas obras

Quão importante é sonhar com um mundo melhor! Mais importante ainda, colocar o sonho em prática, torná-lo realidade. Não um sonho qualquer, que satisfaça os nossos desejos egoístas, mas, sim, aquele que vai fazer a diferença na vida de alguém, que vai ajudar a transformar pessoas, ou inseri-la em um novo universo, da qual era excluída por falta de ajuda, de conhecimento, de uma mão estendida, de técnicas e serviços até então impossíveis de serem alcançados, se alguém não tivesse sonhado e acreditado que sim, era possível. Há 50 anos, um grupo de pessoas sonhou que era preciso ajudar crianças e jovens de Vargem Grande do Sul com problemas que os impediam de frequentar uma escola, de aprender, de evoluir, de terem algo mais que os habilitassem a uma vida melhor e que em suas casas não teriam condições de aprimorar seus dons e intelecto, pois precisavam de profissionais da área. Assim nasceu o CPDEX, cheio de amor por aqueles que o idealizaram, e também carregando o preconceito de quem ainda não entendia a dimensão e a envergadura do projeto educativo e social que estava no seu bojo. O próprio nome, Centro de Proteção aos Desajustados e Excepcionais já o estigmatizava um pouco numa época em que o preconceito ainda era mais gritante em nossa sociedade, que nos dias atuais. Mas, o amor que o cercava e sua profunda vocação humanitária, com o tempo foi vencendo as barreiras e tornando-o tão essencial às pessoas e famílias vargengrandenses. Sonhar também é quebrar preconceitos. Um sonho se torna realidade se quem o concebeu acredita nos seus benefícios e alcance e se consolida no tempo, se mostra sua eficiência e grandeza. Atrás de todos os sonhos, estão as mulheres e homens que usam de suas capacidades para concretizá-los.

Parabéns aos sonhadores e idealizadores da hoje Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Vargem Grande do Sul, que ousaram na época, unir forças, vencer barreiras e torná-la hoje uma entidade que é exemplo para todas as instituições vargengrandenses. Parabéns aos que sucederam seus pioneiros e deram continuidade à obra gestada há 50 anos. Que ela perdure por muito tempo, cumprindo seu benéfico papel na formação de nossas crianças e jovens que precisam de cuidados especiais, independente de sua classe ou condição social.