Destemperado

Na última sessão de Câmara realizada na terça, o vereador Itaroti (PTB) ao fazer uso da Tribuna, disse em relação ao prefeito o ter chamado de aloprado no caso envolvendo a denúncia do empréstimo de uma geladeira ao tenente responsável pelo Tiro de Guerra, que ele continua com a mesma posição, achando que o ato foi ilegal, pois não tem como tirar a geladeira de uma escola e emprestar a um particular, na sua opinião. E que não adiantava o prefeito Amarildo ficar destemperado, nervosinho, com a denúncia que ele fez.

R$ 600 mil para a APAE

O vereador Paulinho (PSB) anunciou na última sessão de Câmara, que a deputada Leci Brandão (PcdoB) destinou uma emenda no valor de R$ 600 mil para a APAE de Vargem. Paulinho também parabenizou a entidade, o antigo CPDEX, pela comemoração dos 50 anos no mês de janeiro, enaltecendo seus fundadores, o ex-prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio que na época colaborou para o início das atividades da instituição, funcionários, diretores e alunos.

Esperando aposentar

O vereador Paulinho comentou na sessão de Câmara, que os Códigos de Obras e de Posturas do município, estão há 15 anos sendo cobrados por ele para serem revistos e até hoje ainda não foram enviados para estudos e aprovação da Câmara Municipal. Os códigos são de 1980 e receberam críticas dos vereadores por estarem defasados e prejudicando os contribuintes e também os profissionais que atuam no setor. Em tom de brincadeira, o vereador Serginho (PSDB) disse que estão esperando o vereador Paulinho aposentar para enviar os códigos para serem aprovados na Câmara.

Também cobraram o Plano Diretor

O Plano Diretor que está pronto há mais de três anos e ainda não foi enviado para ser apreciado e votado pelos vereadores, também foi mencionado e cobrado para que o prefeito Amarildo o envie para a Câmara Municipal ainda este ano.

Ajuda aos portadores de câncer

Outra discussão que recebeu um bom debate dos vereadores, foi com relação à ajuda às pessoas portadoras de câncer. Desde a isenção do IPTU para elas, comentada pelo vereador Maicon Canato, até o aluguel de uma casa em Barretos citado por Serginho da Farmácia, o assunto mereceu atenção especial dos vereadores municipais.

Volta do Proerd nas escolas municipais

Foi cobrado também pelos vereadores, a volta do Proerd junto às escolas municipais. O requerimento dos vereadores Guilherme Nicolau (MDB) e Magalhães (Republicanos), pede ao chefe do Executivo que promova meios de autorizar o retorno do Programa “PROERD” na grade curricular dos alunos do 5º ano das escolas públicas municipais, sendo aprovado por todos os presentes à sessão.