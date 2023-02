Vendas do almoço da Comissão da Romaria iniciam segunda

As vendas dos ingressos para o 1º almoço da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que acontece no dia 12 de março, iniciam na segunda-feira, dia 13. O objetivo do almoço é arrecadar verba para a Romaria deste ano, que está prevista para acontecer no último domingo de julho.

O evento conta com ingressos limitados e estão sendo vendidos a R$ 50,00. No cardápio, haverá porco assado, frango, linguiça, arroz, feijão, farofa, vinagrete e salada, com bebidas sendo vendidas à parte. O almoço será no Salão da Igreja São Joaquim, a partir das 10h30, com show do Ronaldo Marques. Crianças a partir de 8 anos já pagam.

As vendas serão realizadas pelos telefones (19) 99717-4622 com Ana Cláudia e (19) 99982-0975 com Juliana.