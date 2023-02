Gente e Fatos

Marco Antônio

Na sexta-feira, dia 17, Marco Antônio Bortolozo Júnior, sócio proprietário da Mecânica Bortocar, comemora a mudança de idade e recebe os parabéns da esposa Giulia, dos pais Marco Antônio e Lucimari e da irmã Camila. Foto: Arquivo Pessoal

Aline

A coordenadora de suprimentos Aline Morgado de Oliveira celebra seu aniversário na terça-feira, dia 14, quando recebe os parabéns do marido Leandro, com quem celebra um ano de união matrimonial no próximo domingo, dia 19, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Elaine

Na sexta-feira, dia 17, Elaine Cristina Marusso brinda a passagem do seu aniversário e recebe os cumprimentos dos filhos Igor, Gabriel, Carlos Eduardo e Alice e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Lucas

Lucas Fernandes comemora a chegada dos seus 39 anos nesta segunda-feira, dia 13, junto a esposa Michelli e aos filhos Taís e Tiago. Foto: Arquivo Pessoal

Jeovana

Jeovana Camareli troca de idade na quinta-feira, dia 16, quando recebe os parabéns dos pais Marli e Antônio, das irmãs Viviani e Anieli e dos sobrinhos Pedro Tiago e Luís Augusto. Foto: Arquivo Pessoal

Isabele

Isabele Nicolau Druzian brindou a chegada dos seus 23 anos na quinta-feira, dia 9, quando recebeu as felicitações do pai Júlio, do noivo Renan com quem divide a foto, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Simone

Simone Akemi Mori Pádua de Souza, proprietária da Si Akemi Bolos e Doces Delícias, troca de idade neste domingo, dia 12, recebendo o carinho de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luciane

A confeiteira Luciane Helena França festeja a chegada da nova idade neste domingo, dia 12, junto ao marido Marcelo e aos filhos Luís Otávio, Leonan e Leonardo. Foto: Arquivo Pessoal

Lidiéli

A farmacêutica Lidiéli Jerônimo Ernesto festeja a chegada dos seus 22 anos nesta segunda-feira, dia 13. Os parabéns ficam por conta do marido João Pedro, da mãe Valquíria, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Gabriella e Guilherme Augusto Zan Seridônio

Os gêmeos Maria Gabriella e Guilherme Augusto Zan Seridonio se formaram no ensino médio e também como técnicos em informática para a internet na Etec Vargem Grande do Sul. A cerimônia de formatura aconteceu no dia 27 de janeiro e contou com a presença de seus pais Regina Zan e César Seridonio e da irmã Anna Lívia.

Agora os gêmeos seguirão separados na vida acadêmica, já que Gabriella irá cursar Direito na Unifeob, e Guilherme estudará na Unesp de Ilha Solteira, fazendo simultaneamente os cursos de bacharelado e licenciatura em Biologia. Fotos: Arquivo Pessoal

Michele e Micaele Rodrigues Loiola

Cursando o último ano de Medicina na Uninove, em São Paulo, Michele e Micaele Rodrigues Loiola já se preparam para as festividades de formatura que acontecerão este ano. No último domingo, as irmãs, filhas de Silvana Cristina e do empresário Lindomar Loiola, fizeram os ensaios fotográficos para o álbum de formatura. Fotos: Arquivo Pessoal

Mauro

O pintor Mauro de Almeida Frigo Filho celebra a mudança de idade nesta segunda-feira, dia 13, junto a esposa Patrícia e as filhas Laura e Helena. Mauro recebe ainda os cumprimentos da mãe Werla, do pai Waldemar, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Mário

Mário Henrique de Aro troca de idade nesta segunda-feira, dia 13. Os cumprimentos ficam por conta de toda a família, dos amigos do Posto Maga e da igreja Assembléia de Deus, Jesus é Vida de Itobi. Foto: Arquivo Pessoal

Sérgio Baizi

O professor Sérgio Fernando Baizi celebra seu aniversário neste sábado, dia 11. O carinho especial fica por conta da esposa Marilena, dos filhos Michele, Lucas e Laís, dos genros, nora, netas, da bisneta, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria de Lourdes

Maria de Lourdes Macedo Cavarsan celebra seu aniversário na quinta-feira, dia 16, quando recebe os cumprimentos do filho e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria

A técnica em enfermagem Maria Cláudia Jaqueline Ronqui comemora a passagem do seu aniversário na terça-feira, dia 14, quando recebe os parabéns das filhas Maria Luiza e Maria Victoria, da mãe Neusa e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Rodrigo

Rodrigo Gabriel Amâncio, proprietário da Nerso’s reparação automotiva, aniversaria na terça-feira, dia 14, quando recebe os cumprimentos de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Kátia

Kátia de Alcântara da Hora brinda seu aniversário nesta segunda-feira, dia 13, quando recebe as felicitações do marido Edilson, do filho Maicon e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Inez

Neste domingo, dia 12, Inez S. Miqueleto Garcez celebra seu aniversário e recebe o carinho do marido João, das filhas Ana Cláudia e Ana Paula e das netas Ana Letícia, Ana Lígia, Ana Lívia e Ana Júlia. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Cláudia

A auxiliar de produção Ana Cláudia da Silva troca de idade na quinta-feira, dia 16, quando recebe as felicitações dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Leandro

Leandro Roberto Horácio brinda a passagem do seu aniversário na sexta-feira, dia 17, quando recebe as felicitações dos pais José Roberto e Isabel Cristina. Foto: Arquivo Pessoal