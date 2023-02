Defesa Civil estadual alerta para riscos de tempestades neste final de semana de Carnaval

Volume de chuvas pode alcançar até 250 milímetros entre esta sexta-feira, dia 17, e domingo, dia 19

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de chuvas intensas em diversas regiões de São Paulo a partir desta sexta-feira, dia 17, até domingo, dia 19. De acordo com a previsão meteorológica, o volume de chuvas pode alcançar de 80 milímetros a 250 milímetros.

Vargem Grande do Sul

De acordo com o portal Climatempo, a previsão para Vargem nesta sexta-feira é de calor, com mínima de 20º e máxima de 31º C. A expectativa é de pancadas de chuva à tarde. Para este sábado, dia 18, a temperatura mínima prevista ficará em 19º e a máxima em 27º, com possibilidade de chuva o dia inteiro. A chuva segue no domingo, quando as temperaturas ficarão entre 19º e 25º C.

A segunda-feira de Carnaval também terá chuva, com temperatura mínima de 18º C e máxima de 25º C. E encerrando o Carnaval, na terça-feira, dia 21, existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite e a temperatura deve variar entre 19º e 27º C.

Litoral e Serra da Mantiqueira

A região onde pode ocorrer o maior volume de chuvas é no Litoral Norte, com possibilidade de até 250 milímetros neste final de semana. Na Baixada Santista, Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira e Itapeva, a previsão meteorológica indica que pode haver até 150 milímetros de chuvas.

“Diversas regiões do Estado estão com o solo encharcado por conta das chuvas desse início de ano. Infelizmente, a previsão aponta para novos temporais o que aumenta o risco de deslizamentos. Nosso time da Defesa Civil do Estado de São Paulo está preparado para prestar auxílio imediato em casos de emergência”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Interior

Em São José dos Campos, Barretos e Franca, o total de chuvas pode alcançar até 100 milímetros. Já na Capital e Região Metropolitana, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e Araraquara, o total previsto é de até 80 milímetros de precipitações.

Temperaturas

Segundo o meteorologista Willian Minhoto, da Defesa Civil de São Paulo, a sexta-feira , dia 17, deverá ser um dia bem típico de verão, com calor e pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Já no sábado, dia 18, e domingo, dia 19, uma frente fria se aproximará do território paulista e criará condições para chuvas intensas, com momentos de temporais na faixa leste do Estado. As precipitações virão acompanhadas por raios, vento e granizo. A temperatura ficará mais amena neste período.

Recomendações

Quem vai aproveitar o feriado prolongado de Carnaval, deve estar atento para algumas dicas. Caso for pegar a estrada, os cuidados com a segurança são indispensáveis na hora de dirigir e devem ser redobrados nessa época, também devido às fortes chuvas. Verifique as boas condições do seu veículo, inclusive pneus e estepe. Em caso de chuva intensa, procure lugar seguro para parar o carro. Não saia do carro em caso de enxurrada. Mantenha distância segura do veículo à frente. Use farol baixo, reduza a velocidade gradativamente e não freie bruscamente. Em caso de aquaplanagem, mantenha o volante reto, pare de acelerar e não freie.

Se a diversão for em praias, rios, cachoeiras ou em bloquinhos, lembre-se que locais abertos são mais propensos à queda de raios. Em caso de tempestades se aproximando, procure um local coberto e proteja-se.

Em cachoeiras, é comum a ocorrência da cabeça d’água, fenômeno que provoca o aumento repentino do volume d’água. Portanto, fique atento aos sinais para não ser pego de surpresa: mudança de cor da água – normalmente fica mais escura -, surgimento de folhas, galhos e pedras rolando pelo rio.

Cabeças d’água são extremamente traiçoeiras, pois podem acontecer mesmo sem ter chovido forte no local onde você estiver. Ao perceber esses sinais, saia da água e se afaste, pois a enchente invade as laterais do rio, logo, as pedras ao redor não são seguras para se proteger.

Sempre que sair para lugares sujeitos a enchentes ou enxurradas, consulte a previsão do tempo para evitar aborrecimentos. Jamais entre em áreas com enxurradas ou alagamentos. O melhor a fazer é esperar as águas baixarem para prosseguir viagem.

Os cuidados devem ser tomados também por pessoas que moram em área de risco. É importante ficar atento aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinados, rachaduras nas paredes, além de portas e janelas emperradas. Diante desses sinais, deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.

Para obter mais orientações sobre o que fazer antes, durante e depois do período de chuvas intensas e, também, os demais tipos de desastres, a Defesa Civil mantém o aplicativo “Alerta SP”, disponível para download nos sistemas Android e iOS. Cadastre-se pelo SMS 40199 para receber nossos alertas e siga as redes sociais da Defesa Civil para ficar por dentro das nossas orientações.