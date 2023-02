Atleta de Vargem retornou à Seleção Brasileira de Taekwondo

A atleta vargengrandense Larissa Pirola retornou à Seleção Brasileira de Taekwondo. Atualmente, ela mora em Campinas e compete pela cidade, mas por muitos anos a atleta competiu por Vargem Grande, sua cidade natal.

Ela lutou no Grand Slam de Taekwondo, na categoria +73kg. O campeonato foi realizado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, onde estavam competindo cerca de 600 atletas entre as categorias cadete, juvenil e adulto, entre os dias 8 e domingo, dia 12.

Larissa ficou em segundo lugar, sendo a reserva da Seleção Brasileira adulta na categoria. A atleta lutou três vezes, sendo a primeira disputa contra Goiás, a semifinal contra Paraná e a final contra São Paulo.

À Gazeta de Vargem Grande, Larissa contou como foi seu retorno ao tatame. “Eu voltei a lutar em 2020, pós pandemia, pós lesão e também pós gravidez, hoje meu filho tem quase três aninhos e foi uma honra voltar à Seleção depois de tudo que tenho enfrentado”, disse.

Ela falou sobre seu resultado na disputa. “Obviamente que eu queria o primeiro lugar, treino, me esforço pra isso todos os dias, eu vivo do Taekwondo, mas sabemos que no esporte, para um ganhar o outro tem que perder. O segundo lugar vem com muita bagagem e com muito aprendizado para o próximo ano disputarmos novamente a titularidade”, comentou.

Conforme informou, há muitos outros eventos no decorrer do ano. “Sigo trabalhando e confiando que terei ótimos resultados. No próximo mês, estarei disputando a classificatória para o Panamericano e também o Pam Am Series, então não tenho tempo para me lamentar, pois o trabalho continua”, finalizou.