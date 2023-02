Atletas participaram do Grand Slam de Taekwondo

Atletas de Vargem Grande do Sul participaram, entre os dias 8 e 12, da Seletiva Aberta e do Grand Slam, na cidade do Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, palco das Olimpíadas Rio 2016. A equipe Hwarangdo, do mestre Carlos Xavier e professor Ricardo Ramos, o Rick, e a equipe Águia Dourada, do professor Marcelo de Moraes, esteve presente.

A primeira participação no evento foi no dia 9, quando a atleta Rafaela Cardoso da equipe Hwarangdo, que estava em seu segundo evento nacional, se mostrou preparada para enfrentar qualquer atleta e com grandes lutas acabou subindo no lugar mais alto do pódio. Ela obteve a medalha de ouro em sua categoria adulto até 53 kg na Seletiva Aberta e garantiu sua vaga direta na Seletiva Fechada do Grand Slam 2023, a formação da Seleção Brasileira de Taekwondo 2023.

No mesmo dia, a atleta Taís Fernanda Casimiro, da equipe Águia Dourada, também se mostrou muito preparada para o evento, fazendo três combates. No entanto, ela acabou perdendo depois de uma boa luta na final de sua categoria júnior feminino até 52 kg, ficando com a medalha de prata. Para o professor Ricardo, mesmo não garantindo a vaga, a atleta está de parabéns por ter chegado em um nível tão alto em pouco tempo.

À noite, o professor Rick, participou do curso de Técnico Nacional (HTT), obrigatório para os técnicos poderem atuar nos eventos nacionais. O professor esteve presente em busca de mais conhecimento dentro do esporte. “Foi um curso muito satisfatório organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo para auxiliar todos os técnicos nacionais em nossa modalidade”, comentou Rick.

No terceiro dia do evento, no sábado, dia 11, foi a vez da atleta Luísa Ranzani, da Hwarangdo, entrar em quadra com bom desempenho. Ela perdeu na sua segunda luta nas quartas de finais para a atleta de Santa Catarina, que se tornou a campeã do evento em sua categoria.

Já no último dia de evento, no domingo, dia 12, o atleta Eduardo Idesti, também da equipe Hwarangdo, que estava muito preparado para o evento e trabalhou duro para chegar onde estava, acabou não lutando por motivos pessoais.

No período da tarde, a atleta Rafaela Cardoso participou pela primeira vez de um Grand Slam, pegando uma ótima atleta de Santa Catarina e lutando bravamente até o final. Contudo, ela caiu em sua primeira luta de estreia no evento.

O professor Rick falou sobre os resultados. “No Grand Slam, não obtivemos o resultado desejado, voltamos sem nenhuma medalha este ano, mas levamos do evento um aprendizado para todos os atletas e para mim como técnico, uma bagagem para os próximos eventos. Nada é impossível, só temos que trabalhar e corrigir nossos erros para os próximos campeonatos, que haverá vitória”, pontuou.

“Parabéns atletas, vocês já são vencedores só de chegarem até aqui, onde todo mundo queria estar. Todo trabalho, dedicação e força de vontade para chegar aqui dias e noites, valeu a pena. Nós estamos orgulhosos de vocês, a hora de vocês chegará”, completou.

O professor agradeceu a todos que confiaram nele para que ele atuasse como técnico na Seletiva Aberta e no Grand Slam e poder, segundo ele, ajudar em quadra e juntos a conquistar os objetivos traçados pelos atletas.

Ele agradeceu sua esposa, por fortalecê-lo e cuidar de sua filha enquanto está fora, ao mestre Carlos Xavier que, segundo ele, sempre dá seu melhor para que possam representar a equipe e a cidade e à Prefeitura Municipal pelo apoio. “Nosso muito obrigado, estamos mostrando que o Taekwondo de Vargem Grande do Sul é muito forte e sempre vamos representar nosso município”, finalizou.

