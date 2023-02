Bom público prestigiou a Festa do Milho

A 15ª edição da Festa do Milho de Vargem Grande do Sul foi realizada no último final de semana e reuniu um bom público na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. A abertura do evento, no sábado, dia 11, foi realizada pelo Grupo de Viola A Pérola da Mantiqueira de Vargem Grande do Sul, tocando os clássicos do sertanejo raiz.

Em seguida, o Festival Sertanejo teve início com a apresentação da diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Iared, e Edy Silva. Ao total, houveram 13 apresentações, que foram aplaudidas pelo público presente e assistido pela comissão julgadora.

O show de encerramento ficou por conta da dupla André e Thiago, cantando os sucessos sertanejos do momento. A festa foi um sucesso com as deliciosas comidas típicas preparadas pelas entidades do Município, muito apreciadas pela população.

Os visitantes também puderam prestigiar a Feira do Artesanato com os artesãos da nossa cidade, mostrando os seus mais belos trabalhos durante todo o evento.

A praça de alimentação foi destinada às entidades: APAE com as panquecas; Associação Beneficente Dom Bosco com bolinho cabelo de anjo; Sociedade Humanitária com bolo de milho; Associação Lucas Tapi com coxinha de milho e macarrão no pote; Paróquia Sant’Ana com fricassê e cural; Paróquia Sta. Luzia com a Polenta de milho com molho; Casa de Passagem Heitor A. Fontão com pastel e beijinho de milho; Comissão da Via Crucis e Cristo Redentor com milho cozido, sorvete e a pamonha e Escoteiros Curumins da Mantiqueira com polenta frita.

No domingo, dia 12, foi realizado a final do 11º Festival de Musica Sertaneja e o encerramento da 15º Festa do Milho com show da dupla sertaneja Mococa e Paraíso. Na ocasião, um grande público compareceu para apreciar os pratos feitos à base de milho e para prestigiar as apresentações das duplas e dos shows.

A festa teve início às 14h com a segunda eliminatória do Festival e apresentação da cantora Alessandra Araújo.

À noite, foi realizada a final do Festival Sertanejo, com início às 19h30, com as duplas classificadas, e, em seguida o encerramento da festa com o show da dupla sertaneja Mococa e Paraíso.

A tradicional festa do milho foi realizada pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul em parceria com as entidades do município que ficaram responsáveis pela praça de alimentação.

A diretora, Márcia Iared agradeceu o empenho e dedicação de todos os departamentos envolvidos, às entidades que mais um ano estiveram presentes realizando essa tradicional festa da cidade município, assim como a toda população vargengrandense e os visitantes. “Sintam- se convidados para prestigiar a nossa festa ano que vem”, disse.

Festival de Música Sertaneja

O 11º Festival de Música Sertaneja aconteceu em paralelo à tradicional Festa do Milho, já na sua 15ª edição. As eliminatórias aconteceram no sábado à noite e domingo à tarde, sob avaliação do corpo de jurados que analisou cada instante das apresentações das duplas.

Os ganhadores do Festival receberam as premiações pela diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Iared, e autoridades presentes.

As duplas vencedoras do Festival de Música Sertaneja foram Wesley e Tiago em primeiro lugar, José Júnior e Gabriel em segundo, Carlos e Juvenil em terceiro, Fernando H. e Gabriely em quarto e Luís Lourenço e Zé Dorido em quinto.

Os cinco premiados ganharam troféu e um valor em dinheiro. O primeiro colocado ganhou R$ 2.500, o segundo R$ 1.500, o terceiro R$ 1.000, o quarto R$ 600,00 e o quinto R$ 500,00.

A Prefeitura Municipal parabenizou todos os participantes desta edição do Festival por mostrarem seus talentos em voz, violão e viola para o público presente, que apreciou cada segundo das belas músicas apresentadas.

Confira mais fotos do evento no site da Gazeta de Vargem Grande.

André e Thiago animaram o público no sábado, dia 11