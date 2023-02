Cidades da região festejam o Carnaval neste ano

As comemorações do Carnaval 2023 já tiveram início na última sexta-feira, dia 17, nas cidades da região. No entanto, os vargengrandenses que ainda não se programaram, podem pular carnaval nas cidades da região até terça-feira, dia 21.

Em Aguaí, a comemoração acontece em dois locais, sendo a Praça Central e Ceasinha. Até terça, haverá Banda Esquina na Praça Central às 20h e Poeira Banda Show no Ceasinha às 21h. No domingo, dia 19, e na terça, dia 21, haverá Matinê no Ceasinha às 14h.

Águas da Prata

A folia em Águas da Prata tem início às 19h neste sábado, dia 18, na Estação Ferroviária com Seresta de Carnaval. A partir de domingo, dia 19, o Carnaval será comemorado na Praça da Bandeira.

No domingo, dia 19, das 15h às 18h, haverá Matinê com a presença de monitores e personagens, além de concurso de fantasias, e das 19h às 23h, DJ Chocolate com ritmos de carnaval.

Na segunda, dia 20, das 21h à meia-noite, Thayla e Banda anima os foliões. Na terça, das 15h às 22h terá Master feira de carnaval. Até às 18h matinê com DJ Emerson, com monitores e animadores infantis, e das 19h às 22h, Samba do Povo.

Caconde

Um dos maiores carnavais da região é o de Caconde, que acontece na Praça Ranieri Mazzilli, a Praça da Matriz. Neste sábado, sobem ao palco Lauana Prado e Banda do Gueto. No domingo, MC Davi e Banda Quebraê animam a galera. Na segunda, Diego e Victor Hugo e Juliana Zitti se apresentam. Na terça, dia 21, a animação fica por conta de Inimigos da HP e Karina.

Casa Branca

O Casa Branca Folia será no CICE. Neste sábado, haverá Matheus Jorente, Los Bravos, Baile do Folk e Mak DJ. No domingo, Juliana Zitti, Som de Praia e Mak DJ se apresentam. Na segunda, a animação será com Squill, Grupo Degradê e Mak DJ. Na terça, Baile do Folk e André e Thiago se apresentam. Após os shows, haverá boate com Mak DJ e Angel X.

Pinhal

O Carnaval de Pinhal teve início quinta-feira na Praça da Independência com Carnaval de Rua e no Coreto Elcio Almas Torres. Neste sábado, dia 18, se apresentam William & Dorta, Charanga Vinagrinho & Amigos “Acaiabe”, Turma Top – Bloco do Jacinto, Bloco do Boteco, Bloco Katakoio e Nathália Diniz & Banda.

No domingo, sobem ao palco Roda de Samba com Luciana Guimarães & Banda, Matinê com Tia Gê e o Carnaval das Crianças, Charanga Vinagrinho & Amigos “Acaiabe”, Bloco do Katakoio, Bloco do Boteco e Banda Fuzuê.

Na segunda, a animação será por conta de Charanga do Acaiabe, Turma Top – Bloco do Jacinto, Escola de Samba Rosas de Ouro, Sambaculejo e Banda Swingare. Na terça, a folia será com Leo Fraga e Banda, “João Acabaiabe, Nunca Se Acabe” com Anderson Martins, Bloco das Melindrosas, Charanga do Acaiabe, Turma Top – Bloco do Jacinto, Bloco do Boteco, Bloco do Katakoio e Banda Vinagrinho & Amigos com participação especial Liss.

Em Pinhal acontece um dos maiores carnavais da região, o Bloco do Gorila. No sábado, se apresentam DJ Canellaz, Germano e Giovany, Pixote e Ozzy. No domingo, sobem ao palco Pop Mind, Mc Ryan, William e Dorta, DJ Big Petter. Na segunda, a festa será com a Galera do Pagode, O Clã, Pegada Universitária e Mc Davi. Na terça, para fechar o Bloco do Gorila com chave de ouro, se apresentam DJ Canellaz, Sambaculêjo, DJ Bába e Guilherme e Benuto.

São Sebastião da Grama

A Matinê da Alegria em São Sebastião da Grama contará com brinquedos infláveis, carreta da alegria, concurso de fantasias e shows ao vivo. O evento acontece das 13h30 às 18h30, na Praça da Matriz, neste domingo e na terça. No domingo, haverá apresentação de Guilherme Roque e Batukeada. Na terça, sobem ao palco Alan Gabriel e Banda e Geovani Silva e Rafael.

São João

Os blocos vão tomar conta das ruas de São João da Boa Vista. Neste sábado, dia 18, haverá apresentação do Bloco do Gorillaz, na Av. Dr. Durval Nicolau, 726, na Mantiqueira, das 14h às 21h. Os foliões também poderão pular carnaval no Bloco Katafolia, na Praça Rui Barbosa, no Largo da Estação, das 15h às 20h.

No domingo, a Avenida Dona Gertrudes, no Centro, será palco para o Bloco do Pig das 14h às 21h. Na data, também terá apresentação do Bloco do Japalove, na Rua Frederico Blasi com Rua Duque de Caxias (próximo ao campo), no bairro 1º de Maio, das 14h às 21h.

Na segunda-feira, dia 20, o Bloco do Quintal animará os foliões na Av. Dr. Durval Nicolau, 1210, na Mantiqueira, das 14h às 21h, e o Bloco Vem pro Guanabara, na Praça Juscelino Kubitschek de Oliveira (Quadra de Areia), no Jardim Guanabara, das 14h às 21h.

Na terça, dia 21, o Bloco Farofatrance se apresenta na Praça Rui Barbosa, no Largo da Estação, das 12h às 21h. Na ocasião, os foliões também podem festejar no Bloco Leva Eu, na Av. Dr. Durval Nicolau, 738, na Mantiqueira, das 14h às 21h.

São José do Rio Pardo

O Carnaval de Rio Pardo contará com área de lazer, pipoca, praça de alimentação e camarote. Neste sábado, dia 18, se apresentam Renato & Giovanelli, Maurício Farah e Dj Canellaz. No domingo, dia 19, Fernando Jr Ciskinho, Aderê e Matheus Jorente animam o público. No domingo, dia 20, a festa será com Jeito Moleque, Victor Miranda e Dj Deyde e na terça, dia 21, com Exalta e Renato & Giovanelli.