Em disputa contra atleta chileno, Leandro venceu campeonato de luta de braço

O atleta vargengrandense Leandro Veloster venceu o campeonato Armwrestling Super Show, realizado em Campinas no sábado, dia 11. O evento aconteceu no Unimart Shopping e reuniu os melhores atletas do Brasil e grandes nomes da luta de braço do cenário sul-americano, sendo atletas da Argentina e do Chile.

Na luta principal do evento, Leandro enfrentou o campeão chileno Cláudio Munhoz, um dos melhores atletas da América do Sul na atualidade.

Os atletas lutaram seis lutas, sendo três com cada braço, e Leandro venceu o desafio pelo placar de 3 a 0 nos dois braços, uma vitória avassaladora.

Os próximos compromissos do Leandro Veloster serão a disputa do Arnold Classic e do Campeonato Sul Americano de Luta de Braço, ambos acontecerão em São Paulo no mês de abril.

Muito feliz com o seu desempenho, o campeão agradeceu ao preparador físico Fernando Paiva, à esposa Adriana e ao filho, à equipe de luta de braço que treina com ele e aos professores da academia que frequenta.

