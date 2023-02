Goleada na Taça dos Campeões

No último domingo, dia 12, aconteceu a segunda rodada da 9ª Edição dos Campeões Regionais de Futebol – Taça Sicoob Crediçucar 2023, no estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Ótimos jogos, com reabilitação, goleada e belos gols marcaram a rodada. O campeonato é uma realização da Liga de Desporto Vargengrandense, com o apoio da Prefeitura Municipal.

Às 8h30, Guará FC (Casa Branca) fez 3 a 0 no Boa Esperança FC (Grama) e às 10h15, Ponte Preta FC (Rio Pardo) venceu Borussia FC (São João) por 3 a 0. Às 14h15, Vasco FC (Rio Pardo) goleou o Camisa 10 (Tambaú) por 5 a 1 e às 16h, a Vargeana (Vargem) fez 3 a 0 no Vila Nova FC (Palmeiras).

Devido ao Carnaval, a Taça dos Campeões não terá rodada neste final de semana, voltando aos jogos no próximo domingo, dia 26. Confira a matéria completa com o resumo das partidas em nosso site.