Onde comemorar o Carnaval em Vargem

A comemoração do Carnaval em Vargem Grande do Sul ficará por conta do Tênis Clube e de alguns bares da cidade. No Tênis Clube, neste sábado, dia 18, Orivaldo & Jonas prometem animar os presentes a partir das 20h30. No domingo, dia 19, a festa inicia às 16h, com apresentação de Débora Tortelo.

Na segunda-feira, dia 20, Fernando Capiteli se apresenta às 20h30. Na terça-feira, dia 21, Eurico e Ernâni sobem ao palco às 16h. Durante o evento, os sócios têm entrada franca. Não sócios até 11 anos não pagam, de 12 a 17 anos pagam R$ 15,00 e, acima de 18, R$ 20,00.

Neste sábado, dia 18, Carlos e Maicon se apresentam na Cachaçaria João e Maria. No domingo, dia 19, Henrique Lins e Zezé prometem animar o público. Na segunda, dia 20, a festa será com Giovani Silva & Rafael.

Na Conveniência Spells, neste sábado, dia 18, haverá show com Conexão 3G. No domingo, dia 19, haverá Matinê de Carnaval a partir das 13h com oficinas para as crianças, englobando pinturas no rosto, criação de máscaras, confetes e sprays, kid play, pula pula, dança e show ao vivo. Na data, se apresentam Júlio Roque e Alexandre na matinê e Só de Brincadeira.

Na segunda, dia 20, Leonardo e Gabriel prometem festejar com os foliões e, na terça, dia 21, será a vez de Batukeada.

A comemoração na Maria Fumaça já teve início nesta sexta-feira, dia 17. Neste sábado, dia 18, a festa será por conta de Débora Tortelo, com o Bailão da Dé.

Neste sábado, dia 18, O Trio e André e Thiago vão animar o público do Vai Quem Guenta. No domingo, dia 19, 3 Tons e DJ Clovinho se apresentam. Na segunda, dia 20, a festa será com Ronaldo Marques.