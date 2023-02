Festa do Milho e Nossa Alma Caipira

Nos dias 11 e 12 de fevereiro aconteceu na “sala de visita” de Sant’Ana/Praça da Matriz o regate pós pandemia da aguardada 15ª Festa do Milho e o 11º Festival de Música Sertaneja.

Vargem Grande, cidade prazerosa, também denominada “Pérola da Mantiqueira”, sempre trouxe uma boa dose de ”mineirice” nos seus costumes, na sua culinária.

Por outro lado, todos sabemos também da importância que o milho, cultivado em boa parte de nossas terras possui. O grande leque de seus derivados estão presentes na alimentação de homens e animais como bem disse a poetisa Cora Coralina, “Desde o cacarejar das galinhas poedeiras na alegria do quintal, abrangendo na nossa história desde do angu do escravo até a polenta do imigrante”.

Mas de tudo que o milho representa, é inegável o saudosismo que permanece dos memoráveis mutirões de famílias que em tempos de safra se reunia para as tradicionais “pamonhadas” de milho verde.

Num só dia da colheita, ao forno e fogão saiam o curau, bolos e as tradicionais e esperadas pamonhas que tinham que ser distribuídas a amigos e parentes. Por estes motivos culturais, criamos essa festa na qual as entidades do município se dedicam ao grande trabalho de execução deste cardápio que faz cruzar tantas filas no evento. Comer, levar para a mãe, levar para a tia movimenta o horário total da parte gastronômica do evento.

Participaram desta edição a Apae com suas panquecas, Casa do Menor Dom Bosco com seus disputados bolinhos, Sociedade Humanitária com o bolo de milho, Paróquia de Sant’Ana com fricassé e curau, Santa Luzia com a polenta de milho, Casa de Passagem com pastel e beijinho de milho, Escoteiros com a polenta frita e a Comissão Via Crucis e Cristo Redentor com a pamonha, milho cozido e sorvete e ao Hospital de Caridade presente na organização do bar da festa.

Por 3 vezes escapei do palco para percorrer rapidamente as barracas, foi emocionante ver o prazer e alegria com que todos os voluntários trabalhavam em benefício dos que mais precisam, enquanto nas mesas as pessoas se juntavam provando todas as delícias de milho.

No outro lado em frente a Igreja Matriz, voltados atentamente para o palco um grande público que não deixou seus lugares nem no momento rápido de vento e chuva que ocorreu a tarde, acompanhando cada poema contido nas belas letras dos grandes compositores brasileiros deste seguimento musical. Muitos não se retiraram ao final da tarde e ali mesmo aguardaram a grande programação da noite de domingo na qual os 10 finalistas do festival disputariam as 5 classificações, frente ao atento júri, os belos troféus e os prêmios selecionados para esta noite.

Os vencedores do Festival

Em disputa acirrada foram classificados do 5º ao 1º lugar as duplas: Luís Lourenço e Zé Dorico de Vargem Grande do Sul, Fernando Henrique e Gabriely de Porto Ferreira, Carlos e Juvenil de Divinolândia, José Júnior e Gabriel de Monteiro Lobato e os campeões Wesley e Tiago de Poços de Caldas.

Como show no final da noite de sábado, “André e Tiago” arrebataram a Praça. Encerrando a tarde do domingo “Alessandra Araújo” e a dupla “Celso Carneiro e Edson Moretti”.

Coroou o evento a tradicional dupla “Mococa e Paraíso” que com seu reconhecido repertório manteve ali até a meia-noite a atenção e a participação do público destes tão deliciosos momentos de brasilidade.

A meia-noite no encerramento do show as senhoras e senhores das primeiras filas do “gargarejo” se mantinham cantando todas as letras e mesmo no encerrar da dupla se retiravam levando no rosto a alegria e a expressão de saudade.

Do palco podemos observar pessoas que bateram recorde de comparecimento num evento. Estavam em casa.

Como diretora de Cultura, agradecemos a confiança do prefeito Amarildo Duzi Moraes, ao padre Eduardo pela cessão do espaço, as entidades, ao seleto corpo de jurados, ao grande público presente, agradecemos também o esforço do nosso reduzido grupo da Cultura e Turismo na montagem e providências de toda estrutura, aos eletricistas, a laboriosa “frente de trabalho”, a assessoria de Comunicação, a Guarda Municipal e a Polícia Militar sempre atentos, a Gazeta e aos demais Departamentos que de alguma forma se envolveram no evento

Dividimos com todos os envolvidos os cumprimentos alegres recebidos nas expressões das pessoas nas ruas que denotam a grande identidade sertaneja e o gosto de saudade desta festa.

Márcia Iared – Diretora do Departamento de Cultura e Turismo