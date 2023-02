Mato Grosso e Mathias se apresentará na Festa da Batata

As atrações da Festa da Batata 2023 foram confirmadas na última semana. O lançamento oficial do evento aconteceu na quarta-feira, dia 15, na Prefeitura Municipal. O evento será de 26 de julho, feriado do Dia da Padroeira de Vargem, a 30 de julho no Recinto de Exposição Chistiano Dutra do Nascimento e as vendas estão previstas para iniciarem em março para pacotes, área vip, frontstage e camarotes familiares e empresariais.

O evento será realizado pelo Rotary Club de Vargem Grande do Sul, pela entidade Mão Amiga e pela empresa Solução Eventos, com apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal. Alexandre Costa Dezena também faz parte da organização junto com o empresário Amarildo de Figueiredo, o conhecido Ratinho, da Soluções Eventos.

Durante o lançamento, as entidades foram convidadas para participarem da Praça de Alimentação, na qual o lucro obtido irá para as entidades participantes. Além das deliciosas comidas tradicionais, a festa contará com um especial cantinho da batata.

O evento tem início na quarta-feira, dia 26, com portões abertos e apresentações durante o dia dos talentos da cidade, sendo Adriano Ramos, Débora Tortelo, Ronaldo Marques, Kethy Oliveira, André & Thiago e Sambaí.com, além da apresentação de Juliana Zitti.

A quinta-feira, dia 27, também será com portões abertos, com apresentação de Luan Pereira. Na sexta-feira, dia 28, sobem ao palco as duplas Douglas e Vinícius e Hugo e Guilherme, sendo Douglas e Vinícius a primeira apresentação.

No sábado, dia 29, o DJ Leo Buosi sobe ao palco e, em seguida, a dupla sertaneja Guilherme e Benuto animará o público. No domingo, dia 30, também com portões abertos, quem sobe ao palco é a dupla Matogrosso e Mathias.

Durante a reunião de lançamento do evento, a organização informou que está estudando a possibilidade de mais um show para o sábado, dia 29.

O projeto 3D do evento foi apresentado, sendo que nele consta a pista, a arquibancada, a área vip, o camarote e o front stage. Segundo o informado pela organização, a venda dos ingressos está prevista para acontecer em março e mais informações devem ser divulgadas em breve. Em quatro dias do evento, haverá rodeio e outras atrações durante a Festa da Batata.

Shows custarão R$ 250 mil para prefeitura

Na reunião de lançamento da Festa da Batata 2023, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou que a prefeitura cedeu o espaço e cinco bombeiros para o evento, e pagará a energia, a água e dois shows.

Conforme o publicado no Jornal Oficial de quarta-feira, dia 15, os shows vão custar R$ 250 mil para a prefeitura, que pagará R$ 100 mil no show do cantor Luan Pereira, a apresentação do dia 27 de julho, quinta-feira, e R$ 150 mil no show da dupla sertaneja Mato Grosso e Mathias, que sobe ao palco no último dia do evento, dia 30 de julho, o domingo. Ambas apresentações contam com portões abertos para o público.