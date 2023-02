Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Ana Paula Souza Dias, aos 43 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Deixou o marido Tiago; os filhos Felipe, Aline e Carolina; e irmãos. Foi sepultada no dia 14 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ercílio Bueno, conhecido por Ceará, aos 71 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Deixou a esposa Maria José Dias Bueno; as filhas Alessandra e Luciene; os genros Richard e Aparecido; e os netos Giovanna, Ruan e Laura. Foi sepultado no dia 15 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Donizete Aparecido da Silva, no dia 15 de fevereiro. Deixou filho; e netos. Foi sepultado no dia 15 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Valdir Gonçalves, aos 57 anos de idade, no dia 16 de fevereiro. Deixou a mãe Olga Ramos Gonçalves; a esposa Rosemeire; e o filho Lucas. Foi sepultado no dia 17 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carlos Mendes da Costa Filho, conhecido como Neném, aos 75 anos de idade, no dia 17 de fevereiro. Deixou a esposa Maria Laura; e os filhos Silvana e Antônio Celso.

Faleceu Valdir Donizete Severino, aos 49 anos de idade, no dia 15 de fevereiro. Deixou a esposa Cleumar; e os filhos Diego, Samuel e Jonatan. Foi sepultado no dia 15 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Zalino Rosa, aos 69 anos de idade, no dia 16 de fevereiro. Foi sepultado no dia 16 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos da região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Valdemara Consolin, conhecida como Dona Guiomar, aos 93 anos de idade, no dia 13 de fevereiro. Deixou as filhas Vânia e Vera; netos, bisnetos e tataraneta. Foi sepultada no dia 13 de fevereiro, no cemitério municipal de Casa Branca.

Faleceu Zoraide Vicente Rossi, aos 98 anos de idade, no dia 10 de fevereiro. Deixou os filhos Elio, José Roberto, Paulo Sérgio e Eliana; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 11 de fevereiro, no cemitério municipal de Casa Branca.

Faleceu João Carlos André, conhecido como João Ratão, aos 64 anos de idade. Deixou a esposa Nilva; os filhos Luis (Tchula), Alessandra, Letícia e Gabriela; e netos. Foi sepultado no dia 17 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

