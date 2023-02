Jabutis e pássaros em cativeiro foram apreendidos

A equipe foi ao local e obteve sucesso em constatar uma ave da fauna silvestre brasileira da espécie “Papagaio Verdadeiro”, bem como sete Jabutis (Chelonoidis carbonaria) mantidos em cativeiro de forma irregular sem documentação.

Diante do fato, foi elaborado um Auto de Infração Ambiental na modalidade de multa simples, no valor de R$ 4 mil, sem prejuízo da responsabilidade penal nos termos da Lei Federal 9605/98. Como a ave estava há mais de 28 anos com o infrator e não ser possível destinar os Jabutis a algum órgão credenciado na data, eles foram deixados com o homem até deliberação do atendimento ambiental.