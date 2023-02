Moradores do Jardim Canaã pedem asfalto

Esta semana, a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande foi chamada pelos moradores do Jd. Canaã para que fosse levado às autoridades municipais o problema que eles estão sofrendo com a falta de asfaltamento na estrada de terra que liga a cidade à empresa Abengoa Bioenergia, também conhecida como estrada da Dedini.

Um dos bairros que mais cresceu no município nos últimos tempos, ele tem somente uma entrada asfaltada, sendo que as outras entradas do bairro são também pela estrada de terra, que quando chove causa muitos transtornos, às vezes impedindo a entrada no bairro por estes locais.

Outro problema sério, é que como a estrada de terra é mais baixa que as ruas do bairro, fica quase impossível de sair do bairro por estas ruas, praticamente isolando os moradores que são obrigados a procurar a única saída asfaltada para poder se locomover com seus veículos.

Eles pedem à prefeitura que asfalte a estrada que fica em frente o loteamento e nivelem a saídas das ruas, possibilitando o tráfego de veículos, uma vez que o bairro está crescendo muito e com somente uma saída, torna difícil a vida dos moradores.

Para o morador Mateus Paulino Elídio da Silva, que tem uma oficina de autos no bairro, as entradas do bairro estão terríveis. Ele disse que até mesmo a única entrada asfaltada está toda esburacada, devido às últimas chuvas que caíram.

O morador Emanuel Moraes dos Santos afirmou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande que faltam também bocas de lobo no bairro e também a construção de calçadas nos lotes. O morador Rodrigo Martins da Rua Norville Cândido Ribeiro queixou-se que não pode sair por ela e acessar a estrada de terra, pois a rua em que mora ficou muito mais alta, podendo causar danos ao seu veículo se tentar sair por ela. Ele pede para a prefeitura fazer o asfalto da estrada da Dedini na frente do bairro e consertar as saídas do bairro, facilitando a vida dos moradores.

Seu José Jorge de Almeida, da Rua Maquis Ranzani, também se queixou dos mesmos problemas. Disse que o bairro é bom, gosta de morar no local, mas que com o asfalto na estrada, bem como o melhoramento das entradas, daria outra vida ao Jd. Canaã.

