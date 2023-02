Motorista de Vargem morre em acidente em Ribeirão Preto

Donizete Aparecido da Silva, motorista de Vargem Grande do Sul, morreu esmagado pela carga de tijolos de um caminhão na manhã de terça-feira, dia 14, em Ribeirão Preto.

O acidente aconteceu na Rua Max João Waldemar Jentzsch, no bairro Planalto Verde, na zona Oeste. Junto com Donizete, estavam os ajudantes Luan Aparecido Santana e Éder José Silvério de Paula Filho, ambos de Vargem. Segundo o informado, eles estavam em Ribeirão Preto para entregar uma carga de tijolos.

Informações do portal de notícias G1 dão conta que ele mandou os ajudantes que estavam com ele na cabine pularem do veículo antes da batida contra uma árvore.

“Ele foi tentando frear, mas não conseguia, nada de freio. Aí ele pegou e falou pra nós: ‘pula, pula’. Só que a minha preocupação, era de pular do caminhão, mas deixar ele”, disse Luan.

De acordo com ele, o GPS guiou os três para a Rua Max João Waldemar Jentzsch, mas como a via não tinha saída, eles tentaram manobrar o caminhão e retomar o caminho do endereço da entrega. Ao pegarem um trecho de descida, o veículo apresentou falha no freio, segundo os ajudantes.

Um vídeo feito por câmeras de segurança mostra o caminhão desgovernado ganhando velocidade pela rua. As imagens não mostram, mas a câmera conseguiu captar o barulho da batida do veículo contra uma árvore.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. Segundo a perícia, o caminhão levava aproximadamente oito mil tijolos, o equivalente a cerca de 15 toneladas.

Luan e Éder não ficaram feridos, mas em choque com a perda do companheiro de trabalho.

Donizete estava dirigindo e não resistiu. Foto: Reprodução redes sociais