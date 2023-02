Homenagem ao ex-prefeito Alfeu

O vereador Paulo César da Costa PSB) solicitou ao presidente da Câmara Municipal, a realização de uma sessão solene no dia 1º de março, uma quarta-feira, para homenagear o ex-prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, cujo centenário de nascimento ocorrerá na data acima citada. Alfeu foi prefeito por três mandatos, deixou inúmeras obras e influenciou um grande número de políticos vargengrandenses que hoje estão contribuindo com a administração do município.

Candidatos

Embora as eleições municipais estão ainda um pouco distantes, já se ouvem falar em alguns nomes de possíveis candidatos a prefeito para disputar o pleito que acontecerá em outubro do ano que vem. Pelo que tomou conhecimento o jornal, comenta-se nos meios políticos da cidade que são possíveis candidatos o atual vice e ex-prefeito Celso Ribeiro, atualmente no partido Podemos, o ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD), o ex-prefeito Celso Itaroti (PTB), o atual presidente da Câmara, Guilherme Nicolau (MDB), o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), o advogado Hugo Cossi, também filiado ao MDB, o ex-vereador Toninho Pierin e a vereadora Danutta (Republicanos).

Votos de Lula e Bolsonaro

Não se ouviu falar em nenhuma candidatura mais à esquerda e que poderia ter os votos dados ao PT do atual presidente Lula. Também não se sabe qual a influência que o ex-presidente Bolsonaro do PL, teria sobre os votos de possíveis candidatos a prefeito que se alinhassem mais à direita. Bolsonaro está fora do país, nos Estados Unidos e promete voltar ao Brasil no mês que vem.

Bolsonaro deverá ficar inelegível

Segundo matéria publicada no UOL esta semana, o ex-presidente Bolsonaro poderá ficar inelegível para as próximas eleições, mas não deve ser preso. Para ministros do STF e do STJ, a prisão do ex-presidente aumentaria a tensão política no país e tornaria ele um mártir. O ex-presidente responde a mais de 15 ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e daí pode sair sua condenação tornando-o inelegível. Já a sua prisão, se ocorrer, levaria alguns anos, somente após o trânsito em julgado das ações civis e criminais que ele responde.

Gastos com cartões

Com a quebra dos sigilos dos cartões corporativos do ex-presidente Bolsonaro, vieram à tona gastos em milhões de reais. Em janeiro, segundo planilhas divulgadas, foram gastos R$ 27,6 milhões entre 2019 e 2022. Já no Portal da Transparência do governo federal, os gastos podem ter chegado a R$ 75 milhões nestes quatros anos. O dinheiro foi gasto com hotéis, picanha, remédios (Rivotril), sorveteria, padaria, peixaria, dentre outros gastos. (Fonte UOL)

Gastos com cartões II

Já a coluna de Ruy Castro publicada na Folha de São Paulo, dão conta que o vice-presidente de Bolsonaro, Hamilton Mourão, em quatro anos gastou com o cartão corporativo pago com o dinheiro público, R$ 4.195.038,16 em confeitarias, peixarias, padarias, adegas gourmet, bicicletaria, loja de móveis e materiais esportivos. Um jantar do vice em Lisboa, custou-nos R$ 1.043,00, segundo o colunista.