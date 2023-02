Gente e Fatos

Cristiano

O advogado Cristiano Médici Antunes celebra seu aniversário neste domingo, dia 19, junto a esposa Michele e ao filho Gabriel. Foto: Arquivo Pessoal

João Vitor

O engenheiro de telecomunicações João Vitor Stoppa Guerreiro aniversariou no último sábado, dia 11, quando recebeu as felicitações da esposa Fabiane e da filha Maya. Foto: Arquivo Pessoal

Virginia e Maria

A dentista Virgínia Balarin aniversariou na sexta-feira, dia 10, e no último sábado, dia 11, foi a vez de sua filha Maria Eliza Balarin Camargo festejar seu aniversário. Os parabéns as aniversariantes ficaram por conta de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Gabrielly

Gabrielly Aparecida Rezende estreia a nova idade nesta segunda-feira, dia 20, recebendo o abraço dos pais Osméria e José, dos irmãos Antônio Marcos, Paulo Fernando, Maria, Luciane e Juliana e do noivo Marcos Aurélio. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Inês

A professora Maria Inês Cristóvam Madrini festeja seu aniversário na quarta-feira, dia 22, ladeada pelo carinho do marido José, do filho Gustavo, da nora Fabiana e do neto Miguel. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Carolina

Ana Carolina Moreira de Moraes brinda a chegada dos seus 32 anos na terça-feira, dia 21, quando recebe as felicitações do marido Gustavo e das filhas Manuella e Antonella. Foto: Arquivo Pessoal

Gustavo

O estudante de direito Gustavo Henrique Bueno troca de idade nesta segunda-feira, dia 20, e recebe as felicitações dos pais Sueli e Fernando, dos colegas de trabalho, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Anderson

O técnico em enfermagem Anderson Donizete Ragassi estreia a nova idade neste domingo, dia 19, recebendo os parabéns do marido Marcelo, dos pais Viviana e Adauto, do irmão Tiago e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Fábio

O professor de inglês Fábio Pirola brinda a chegada da nova idade na quinta-feira, dia 23, quando recebe as felicitações de seus amigos, familiares e dos muitos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Larissa Leal Lopes festejou seus 15 anos

Para festejar o seu aniversário de 15 anos, Larissa Leal Lopes se reuniu com familiares e amigos no último dia 10 no Espaço Varanda. Os parabéns especiais ficaram por conta dos pais Oséias e Gizele, do irmão Raul, dos avós Durvalina, Elvira e Abel, dos familiares e da galera de amigos. Fotos: Falcão Foto & Arte

Marina

A professora aposentada Marina Rodrigues Aliende comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 23, ladeada pelo carinho das filhas Nathalia, Beatriz, Cely, Marta e Lúcia, dos genros, netos e bisnetos. Foto: Arquivo Pessoal

Helena

A princesinha Helena Morandin Ranzani de Carvalho festejou seu 5º aniversário na segunda-feira, dia 13, quando recebeu os mimos e paparicos dos pais Ana Amélia e Rodrigo, da irmã Luiza e demais familiares. Fotos: Angelino Jr.

Dr. Paulo Vidale

O médico Paulo César Vidale celebra a passagem do seu aniversário na quinta-feira, dia 23, quando recebe os cumprimentos da esposa Mônica, das filhas Paula, Bruna e Letícia, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Andréa

Andréa Cavalheiro Berdum celebra seu aniversário na sexta-feira, dia 24, ladeada pelo carinho dos filhos Gabriel e Guilherme. Foto: Arquivo Pessoal

Miguel

Miguel Cossi completou 9 anos de idade na terça-feira, dia 14, quando recebeu os mimos da mãe Ana Paula, de seus familiares e coleguinhas. Fotos: Angelino Jr.

Isabella recebeu o batismo

No último sábado, dia 11, Isabella Squebola Gomes, filha de Thainá Maria Squebola Gomes e Luís Paulo Gomes, recebeu o sacramento do batismo em cerimônia celebrada pelo padre Paulo Sérgio Fuliaro na Igreja Matriz de São Joaquim, tendo como padrinhos Dalize Maria Squebola Cola e Marcos Vinícios Cola. Fotos: Angelino Jr.

Fábio

O eletricista Fábio Bento Nogueira celebra seu aniversário neste domingo, dia 19, junto a esposa Amanda e ao filho João Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Silvana Cristina Rodrigues

Neste sábado, dia 18, a cabeleireira Silvana Cristina Rodrigues celebra seu aniversário ladeada pelo carinho dos filhos Micaele, Michele e Alex, de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Andrieli

Andrieli da Silva Todero troca de idade neste sábado, dia 18, recebendo o carinho dos filhos Shayeni e Davi. Foto: Arquivo Pessoal

Cezão

O pizzaiolo Cezão Sbardelini troca de idade na quarta-feira, dia 22, quando recebe as felicitações da esposa Val, dos pais, irmãos e enteados. Foto: Arquivo Pessoal

Amarildo

O prefeito municipal Amarildo Duzi Moraes, comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 20. Os cumprimentos ficam por conta da esposa Maria, dos filhos Bruno e Bianca, da nora Léia, do genro Elivelton, da neta Marina, demais familiares, amigos e da comunidade vargengrandense. Foto: Arquivo Pessoal

Valdéris

A professora Valdéris Martins comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 20, recebendo os cumprimentos do marido Maicon, dos pais Marta e João e do irmão Flávio. Foto: Arquivo Pessoal

Rosa

Em Campinas, Rosa Maria comemora seu aniversário neste domingo, dia 19, recebendo os cumprimentos das filhas Caroline e Ellen, do genro Rodrigo e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Aldo

Na quinta-feira, dia 23, Aldo Donizete Machado Júnior celebra a chegada da nova idade e recebe o abraço da mãe Elisabete e da irmã Juliana. Foto: Arquivo Pessoal

Tatiane

Neste domingo, dia 19, Tatiane Cabral festeja seu aniversário e recebe o carinho do marido Pedro, dos filhos Maique, Lavínia, Bruno e Thaeme, dos pais Lurdes e José, do irmão Marcelo, da cunhada Tânia, dos sobrinhos Murilo e Gabriel e da nora Stefani. Foto: Arquivo Pessoal

Pedro

Pedro H. Pirola festeja a chegada dos seus 14 anos neste domingo, dia 19, recebendo os parabéns da mãe Roseane, dos irmãos Júlia e Murilo, da avó Marly, da madrinha Luciana e de seus primos. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Cláudia

A professora Ana Cláudia Coracini Innarelli celebra seu aniversário nesta segunda feira, dia 20, recebendo os cumprimentos do marido dr. Hélio e da filha Carol