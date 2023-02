Aluna da Etec participou de intercâmbio em Londres

A aluna Larissa da Silva Pereira, de 17 anos, da Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul retornou do intercâmbio que fez em Londres, na Inglaterra. Ela foi selecionada pelo programa de intercâmbio cultural do Centro Paula Souza e ganhou uma bolsa para estudar inglês.

O programa tinha como critério selecionar os melhores alunos por meio de seu desempenho acadêmico. Sendo muito esforçada na escola, Larissa realizou o sonho de fazer intercâmbio, com as aulas, moradia, alimentação e passagens gratuitas.

Filha de Cristiane da Silva Pereira e Ademir Leandro Pereira, Larissa é natural de Vargem. Ela está cursando o 3º ano do ensino médio com ênfase formativo em ciências exatas e engenharias na Etec de Vargem.

À Gazeta de Vargem Grande, ela contou que o intercâmbio teve duração de 4 semanas. Ela embarcou em 20 de janeiro e retornou no último domingo, dia 19 de fevereiro. Larissa falou sobre o processo seletivo. “Me inscrevi no processo seletivo em julho do ano passado. O primeiro resultado saiu em setembro e a confirmação chegou no final de outubro. Foram avaliados o boletim escolar do 1º e do 2º ano do ensino médio, além da presença em sala de aula”, contou.

A oportunidade, sem dúvidas, ficou guardada na memória da aluna. “Foi uma experiência inesquecível e de muito aprendizado, não somente da língua inglesa, mas da cultura britânica e do desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade. Nas aulas, nos relacionamos com pessoas de vários países, fato que contribui para o conhecimento de novas culturas e costumes”, pontuou.

“Após as aulas, pudemos conhecer Londres, uma cidade linda e com opções de passeios para todos os gostos. Os museus, os mercados abertos, os parques e avenidas eram de tirar o fôlego. Sou muito grata ao Centro Paula Souza pela oportunidade e por valorizar todo meu esforço acadêmico”, completou.

Fotos: Arquivo Pessoal