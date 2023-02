Canil da GCM participou de operação em Mococa

Uma ação conjunta da equipe K9 do Canil Atac da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Casa Branca e Setor de Investigações Gerais (SIG) de Mococa prendeu um homem de 25 anos, na quinta-feira, dia 16.

A equipe do Canil da GCM foi acionada visando a busca de entorpecentes na região. A operação aconteceu por volta das 15h, na Rua Sergipe, na Vila Santa Rosa, em Mococa.

A operação, chefiada pelo delegado de Polícia Civil Dr. Wanderley Fernandes Martins Jr, apreendeu grande quantidade de drogas e munições na residência do suspeito, onde o mesmo confessou a propriedade de parte da droga apreendida, dizendo ser usuário.

De acordo com a GCM, o rapaz foi preso em flagrante e encaminhado para a sede da DISE em Casa Branca e posteriormente para a Cadeia Pública local, onde aguarda audiência de custódia.

A equipe do Canil da GCM foi coordenada pelo subinspetor Charles e o GCM Rafael, juntamente com os cães Raposa e Zaya, destaques na região.