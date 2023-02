Fome é o tema da Campanha da Fraternidade deste ano

Teve início nesta quarta-feira de Cinzas, dia 22, a Campanha da Fraternidade que neste ano quer estimular a reflexão sobre a fome, que atinge milhões de brasileiros, e incentivar a solidariedade.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem como objetivo mobilizar católicos no período da quaresma por meio da campanha, sendo um período para que cristãos pratiquem três pontos fundamentais: o jejum, a oração e a esmola.

O tema desse ano é ‘Fraternidade e fome’. O Brasil voltou ao mapa da fome, com mais de 60 milhões de brasileiros que vivem sem ter o que comer ou não tem certeza se conseguirá comida ou ainda precisa reduzir a qualidade ou quantidade dos alimentos. Esse diagnóstico está no relatório da Organização das Nações Unidas para alimentação e agricultura (FAO) divulgado no ano passado.