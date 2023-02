Furtou televisão da casa do pai e foi pego em flagrante

Após furtarem uma televisão, dois rapazes foram pegos pela Polícia Militar no final da tarde de sábado, dia 18, no Centro, entre as ruas Francisco Ribeiro Carril e Prudente de Moraes.

A equipe foi acionada por populares durante patrulhamento. Eles informaram que dois rapazes estavam de bicicleta, sendo que um estava usando camiseta amarela e outro camiseta do Corinthians. Segundo o relatado, o rapaz com camiseta de time pulou o muro da casa enquanto o outro ficou do lado de fora.

Com as informações, os policiais foram ao local e, no trajeto, viram dois homens de bicicleta, com as características passadas na denúncia. O que usava camiseta amarela estava carregando uma televisão de aparentemente 42 polegadas.

Eles foram abordados e identificados. Questionados sobre a TV, um deles disse que tinha comprado por R$ 200,00 e o outro confirmou e disse que a televisão era sua.

Com apoio de outra equipe, foram à casa que pularam o muro, sendo que o proprietário reconheceu a TC como sua. Ele informou que havia saído por cerca de meia hora e quando chegou populares contaram que dois rapazes estavam ao redor da sua casa e que um deles havia pulado a casa e furtado a televisão.

A vítima viu os rapazes apreendidos e informou que o de camiseta de time era seu filho, que não reside na casa por ser usuário de drogas. O homem informou que seu filho não possui chave da casa.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a eles, sendo conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde o delegado tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão ao rapaz de camiseta amarela pelo crime de furto, permanecendo à disposição da Justiça. O filho da vítima foi liberado para o seu pai.