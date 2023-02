GCM recupera moto

A Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu informações através do número de emergência 153 sobre uma motocicleta furtada em frente à escola da Rede Municipal Prof. Darci Troncoso Peres na última semana.

Pelo sistema de monitoramento da GCM, foi possível identificar o horário do furto, sendo por volta das 2h10, bem como o trajeto que os rapazes percorreram com a moto furtada.

Com as informações, as equipes foram ao local e realizaram o patrulhamento no bairro, a fim de localizar a motocicleta e os suspeitos. Em uma mata localizada ao lado do Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal, a equipe obteve sucesso em localizar a moto por volta das 7h.

Diante dos fatos, o proprietário da motocicleta foi informado e compareceu na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista para elaboração de boletim de ocorrência. A moto foi devolvida à vítima.

Participaram da ocorrência o subinspetor Charles e os GCMs Silva, Rafael e Gelaberte.