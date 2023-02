Joel Junior lançou nova música de trabalho

O cantor e compositor Joel Oliveira Junior, conhecido como Joel Junior, lançará sua nova música de trabalho nesta quinta-feira, dia 23: Bebê. A partir das 14h, a música já estará liberada nas plataformas digitais. Joel ainda participará de uma entrevista de lançamento da música nesta quinta.

Ele é natural de Poços de Caldas, mas reside em Vargem Grande do Sul há alguns anos. Noivo de Monikelli Oliveira e filho de Regina Carmem da Silva, no total, ele soma 57 composições e tem seus materiais disponíveis no YouTube e no Spotify.

À Gazeta, ele contou a inspiração para a nova música. “As minhas inspirações são tiradas dos sentimentos já vividos na estrada de 16 anos como cantor e compositor”, disse.

A entrevista na ANTV Andradas já está disponível no site do programa, pelo link www.tvandradas.com.br. A nova música marca a retomada do cantor e compositor. “Bebê, minha nova música de trabalho, é uma composição autoral sertaneja”, contou.

A música já pode ser ouvida nas plataformas digitais.