Motorista atropelou vaca entre Vargem e Grama

Um motociclista de aproximadamente 38 anos atropelou uma vaca na madrugada de quarta-feira, dia 22, por volta das 2h30, na rodovia SP-344, entre Vargem Grande do Sul e São Sebastião da Grama.

De acordo com a TV Vargem, o motociclista que pilotava a Honda/Titan sentido Grama a Vargem, atropelou o animal que estava na pista próximo ao campo da Fartura. Motoristas que passavam no momento do acidente socorreram a vítima ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, com ferimentos leves. O animal, infelizmente, não resistiu.

Informações de populares dão conta que alguns pecuaristas deixam os animais pastando em locais sem cerca, na qual ficam livres para sair na rodovia, podendo causar acidentes.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e registrou o boletim de ocorrência.