Operação Carnaval: mandados de prisão foram cumpridos

Em Operação Carnaval, a Polícia Civil e a Polícia Militar prendeu três rapazes condenados e apreendeu drogas na sexta-feira, dia 17.

O delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, junto aos investigadores Diego, Felipe e Tiago, acionou a Polícia Militar para cumprir três mandados de prisão temporária. O trio era suspeito de extorsão e associação criminosa.

Após planejamento, as equipes foram para os endereços policiais. Um dos rapazes foi apreendido em frente à sua residência na Rua Elizeu Garrido, no Jardim Fortaleza. Nada de ilícito foi localizado e a voz de prisão foi dada.

Os policiais foram à Rua Celestino Gorini e encontraram outro homem. Ele foi cientificado sobre a prisão.

Durante o deslocamento para a residência do terceiro procurado, ele foi localizado na Rua Leonardo Nogues Rodrigues, sendo abordado e informado sobre a apreensão.

Próximo ao local, a equipe viu um rapaz, que fugiu da abordagem e entrou em uma casa no final da Rua Elizeu Garrido e, após, em uma mata nos fundos da residência.

Em vistoria no local, foi localizado uma pequena bolsa com sete pinos de cocaína e nove pinos vazios, além de R$ 68,50 entre cédulas e moedas.

Os objetos foram apreendidos pela Polícia Civil e os homens foram presos devido aos mandados de prisão. Eles permaneceram à disposição da Justiça.