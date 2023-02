Criançada se divertiu no Carnaval do Tênis Clube

A criançada comemorou o Carnaval nos cinco dias de festa do Tênis Clube. Durante o evento, centenas de pessoas frequentaram o local e caíram na folia.

Na sexta-feira, dia 17, a garotada desfilou com fantasias e apresentou os bloquinhos do ballet. A música ficou por conta de Davi Urbano. No sábado, dia 18, Orivaldo & Jonas animaram os presentes a partir das 20h30.

No domingo, dia 19, a festa teve início às 16h, com apresentação de Débora Tortelo. Na segunda-feira, dia 20, Fernando Capiteli se apresentou e na terça-feira, dia 21, Eurico e Ernâni subiram ao palco.

A diretoria do Tênis Clube, que tem Paulo Celso da Costa como presidente e João Pedro Marini Expósito como vice, avaliou o evento. “Foi um final de semana de muita animação, principalmente para as crianças que puderam brincar com espuminha, confete e serpentina, e também aos adolescentes e adultos de nossa cidade”, disse.

“Tivemos a oportunidade de proporcionar aos sócios e não sócios cinco dias de música ao vivo, com muita segurança e diversão. Além de um cardápio delicioso todos os dias. Agradecemos a presença de todos que fizeram esses 5 dias muito especiais”, completou.

Fotos: Reportagem